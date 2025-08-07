ابلاغ بسته ویژه حمایتی از واحدهای تولیدی آسیب دیده

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، بخشنامه شماره 04/111285 مورخ 13 مرداد ماه 1404 به شرح زیر است:

احتراماً، به پیوست «دستورالعمل اجرایی بند (6) تصویب نامه شماره 13400‌/م مورخ 12‌/4‌/1404 هیئت وزیران» که در جلسه مورخ 8‌/5‌/1404 هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

«دستورالعمل اجرایی بند (6) تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 1404/04/12 هیئت وزیران»

در اجرای تکلیف مندرج در «بند (۶) تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 1404/04/12 هیئت وزیران» مبنی بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند مذکور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «دستورالعمل اجرایی بند (6) تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 1404/04/12 هیئت وزیران» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تصویب می گردد.

ماده 1- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل، در معانی مشروح ذیل است:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ب- هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی؛

پ- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛

ت- تصویب نامه: تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 1404/4/12 هیئت وزیران؛

ث- واحدهای مشمول: واحدهای تولیدکننده کالاها و خدمات حائز اولویت موضوع بند ۱ تصویب نامه مطابق فهرست پیوست دستورالعمل؛

ماده 2- تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مشمول که تاریخ سررسید آن از 1404/03/23 لغایت 1404/04/31 می باشد، به تشخیص موسسه اعتباری، مشمول اعطای مهلت تسویه سه ماهه از تاریخ سررسید (حداکثر تا 30 مهرماه 1404) بدون دریافت هرگونه وجه از جمله پیش‌پرداخت از واحدهای مذکور می‌باشد.

ماده 3- با درخواست واحدهای مشمول، حد/سقف اعتباری مصوب برای این واحدها که مهلت استفاده آن تا تاریخ 1404/06/08 منقضی می گردد، به تشخیص مؤسسه اعتباری، به مدت دو ماه (حداکثر تا 1404/08/08) تمدید می شود.

ماده 4- در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی/ضمانت نامه های پرداخت شده توسط موسسه اعتباری تا تاریخ 1404/06/08 حداکثر پس از سه ماه وصول نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می شود.

ماده 5- سهمیه موسسات اعتباری بابت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارویی، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) طی سال ۱۴۰۴ نسبت به میزان سهمیه ابلاغی سال قبل دو برابر می شود. موسسات اعتباری مکلفند در چارچوب سهمیه بندی ابلاغی بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات مزبور تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

ماده 6- اعطای تسهیلات به واحد های مشمول تا سقف هفتاد میلیارد ریال تا تاریخ 1404/06/08 به تشخیص موسسه اعتباری برای یک بار با اخذ چک و سفته امکان پذیر می باشد.

ماده 7- بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نماید تا آثار اطلاعات مربوط به چک های برگشتی صادره واحدهای مشمول در دوره زمانی 23 خردادماه ۱۴۰۴ تا 11 تیرماه ۱۴۰۴ مشروط به اینکه تا ۱۵ روز کاری بعد از تاریخ برگشت آن رفع سوءاثر شده باشد، در امتیاز/رتبه اعتباری شرکت های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار لحاظ نشود.

ماده 8- به موسسات اعتباری توصیه می گردد اختیارات واحدهای استانی خود را تا تاریخ 1404/06/08 افزایش دهند.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل صرفاً برای واحدهای مشمول و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل اجرا بوده و به جز مواردی که برای آن زمان معینی تعیین شده است، صرفاً تا یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

«دستورالعمل اجرایی بند (6) تصویب نامه شماره 13400/م مورخ 1404/04/12 هیئت وزیران» در 9 ماده در سی و چهارمین جلسه مورخ 1404/05/08 هیأت عالی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

