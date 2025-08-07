در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
عراق پل ایران برای دستیابی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: مزایای سرمایهگذاری ایرانیان در عراق، دستیابی به بازار ۴۸ میلیون نفری عراق است به انضمام صادرات اقلام تولیدی به سایر کشورهای عربی تا شمال آفریقا که بازاری ۴۸۰ میلیون نفری است.
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتوگو با ایلنا و در مورد میزان سرمایهگذاریهای ایرانیان در عراق، گفت: همه بخشها در ایران و عراق برای افزایش سرمایهگذاری کوشش کردند؛ اما ما در اتاق مشترک ایران و عراق در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی، طرحی را مشترکا با سازمان جذب سرمایهگذاری خارجی ایران تحت عنوان طرح «همیاران جذب سرمایه گذاری خارجی در اتاق مشترک ایران و عراق» تدوین کردیم.
تمایل سرمایهگذاران عراقی برای سرمایهگذاری در ایران
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد جزئیات این طرح، گفت: این طرح منجر به تبیین فرصتهای سرمایهگذاری و قواعد و قوانین و مقررات ناظر بر سرمایهگذاری در ایران بوده و تا حد قابل قبولی موجب تمایل سرمایهگذاران خرد عراقی برای سرمایهگذاری در ایران شده است.
سنجابی شیرازی افزود: البته موانعی هم در این مسیر بوده که مهمترین آن، تحریمهای آمریکا و عدم وجود ارتباطات بانکی بین دو کشور و زمینههای انتقال ارز به داخل و برخی سیاستهای ارزی حاکم بر کشور بوده است.
سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیون دلاری عراقیها در ایران
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد میزان سرمایهگذاری عراقیها در ایران، گفت: به نظر میرسد تاکنون عراقیها در ایران تا سال ۱۴۰۲، ۴۱۶ میلیون دلار و در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کردهاند.
سنجابی شیرازی در مورد افزایش سرمایهگذاری عراقیها در ایران، گفت: عراقیها یک قانون سرمایهگذاری موسوم به «قانون شماره ۱۳» مصوب سال ۲۰۰۶ و الحاقات آن دارند که به موجب آن، سرمایهگذاری در عراق به دو مدل سرمایهگذاری در پروژههای بالای ۲۵۰ میلیون دلار و پروژههای زیر ۲۵۰ میلیون دلار تقسیمبندی میشود.
سرمایهگذاری ایرانیان در سراسر عراق
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: تایید پروژههای زیر ۲۵۰ میلیون دلار در عراق در صلاحیت هیاتهای سرمایهگذاری استثمار استانی و بالای ۲۵۰ میلیون دلار در صلاحیت حوزه استثمار مرکزی و هیات سرمایهگذاری مرکزی عراق است.
سنجابی شیرازی با بیان اینکه عمده سرمایهگذاریهای ایرانیان در عراق، در قالب مصوبات هیاتهای سرمایهگذاری استانی است، گفت: بعضی استانهای عراق مقاصد خوبی برای پروژههای سرمایهگذاری ایرانیان است.
وی در مورد این استانها، گفت: استانهای جنوبی عراق ازجمله بصره، سماوه و حلَه و بعد از آن، با فاصله، کربلا و نجف و در بخش شمالی، استانهایی مثل سلیمانیه و اربیل و اخیرا هم در ناحیه کلار و استان حلبچه سرمایهگذاریهایی ازسوی ایرانیان انجام شده است.
بازار ۴۸۰ میلیون نفری برای محصولات ایرانی
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: البته ایرانیان در سایر استانهای عراق در منطقه فلات مرکزی و حتی بغداد نیز سرمایهگذاریهایی داشتهاند که میزان آن نسبت به سرمایهگذاریها در سایر استانهای عراق کمتر است.
سنجابی شیرازی، مزایای سرمایهگذاری متقابل دو کشور را اینگونه برشمرد: سرمایهگذاری عراقیها در ایران به دلیل نیروی کار و انرژی ارزان، افزایش یافته است. همچنین، مزایای سرمایهگذاری ایرانیان در عراق، دستیابی به بازار ۴۸ میلیون نفری عراق است به انضمام صادرات اقلام تولیدی به سایر کشورهای عربی تا شمال آفریقا که بازاری ۴۸۰ میلیون نفری است.
سرمایهگذاریهای مشترک راهی مناسب برای دور زدن تحریمها
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به مزیت دیگر سرمایهگذاری ایرانیان در عراق، گفت: علاوه بر بازار خارجی برای محصولات ایرانی، بازده خوب سرمایهگذاری در عراق به دلیل میانگین قیمتها، قوانین خوب حمایتی عراق از سرمایهگذاران خارجی و امکان تامین زیرساختها در پروژههای سرمایهگذاری نظیر زمین و زیرساختهای برق و انرژی تا حد محدود و مشخص، زمینه سرمایهگذاری را برای ایرانیان فراهم میکند.
سنجابی شیرازی افزود: در کنار همه این موارد، منابع مالی سرمایهگذاران عراقی وجود دارد که تجربه، دانش و تکنولوژی تولید را ندارند و میتوانند سرمایهگذاریهای مشترکی را با ایرانیان رقم بزنند. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریمی، یکی از راهکارهای خوب برای دور زدن تحریمها و کاهش آثار ناشی از تحریم میتواند سرمایهگذاری ایران در عراق باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار همه این موارد مثبت، یک نکته منفی وجود دارد و آن، ریسک سیاسی و اقتصادی برای سرمایهگذاری عراق است. ما برای سرمایهگذاران ایرانی در عراق پیشنهاد بیمه و پوششهای ریسک سرمایهگذاری داریم هم از ناحیه صندوقهای حمایتی مثل صندوق ضمانت صادرات که در داخل کشور است و هم از ناحیه اگزیم بانکهایی که در سراسر دنیا به شرکتهای بینالمللی با دریافت حق بیمه نسبت به ارائه پوشش بیمه سرمایهگذاری در عراق اقدام میکنند.