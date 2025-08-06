خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر نفت:

مصوبات کلیدی در حوزه منابع انسانی صنعت نفت تصویب شد

مصوبات کلیدی در حوزه منابع انسانی صنعت نفت تصویب شد
کد خبر : 1670937
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت از تصویب مصوبات جدید ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با هدف ارتقای رضایت‌مندی، بهبود برخی شرایط مقرراتی و افزایش بهره‌وری کارکنان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن پاک‌نژاد با اشاره به اینکه در نشست ۱۶۰ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، موضوعات مهم در حوزه منابع انسانی به تصویب رسید، گفت: افزایش قابل ملاحظه سقف ودیعه امانی مسکن و توسعه دامنه شمول آن، کاهش ۵ درصدی فرانشیز درمان بازنشستگان، بازنگری برخی شرایط تعدیل مدرک تحصیلی، پرداخت ۱۰۰ درصد مستمری به تک بازماندگان، تسری پرداخت پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان قراردادی، اعمال خارج از سهمیه ارزیابی شایستگی فرزندان شاهد از جمله مواردی است که به تصویب رسید.

وی افزود: این تصمیم‌ها در راستای سیاست‌های وزارت نفت برای به‌روزسازی مقررات اداری و بهبود معیشت کارکنان اتخاذ شده‌اند.

وزیر نفت تأکید کرد: در سایر موارد از جمله سقف حقوق، بهبود شرایط حداقل بگیران، کارانه پزشکان و پرستاران در حال پیگیری مستمر و تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور تا حصول نتیجه هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور