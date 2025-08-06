وزیر نفت:
مصوبات کلیدی در حوزه منابع انسانی صنعت نفت تصویب شد
وزیر نفت از تصویب مصوبات جدید ماده ۳۹ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با هدف ارتقای رضایتمندی، بهبود برخی شرایط مقرراتی و افزایش بهرهوری کارکنان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن پاکنژاد با اشاره به اینکه در نشست ۱۶۰ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، موضوعات مهم در حوزه منابع انسانی به تصویب رسید، گفت: افزایش قابل ملاحظه سقف ودیعه امانی مسکن و توسعه دامنه شمول آن، کاهش ۵ درصدی فرانشیز درمان بازنشستگان، بازنگری برخی شرایط تعدیل مدرک تحصیلی، پرداخت ۱۰۰ درصد مستمری به تک بازماندگان، تسری پرداخت پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان قراردادی، اعمال خارج از سهمیه ارزیابی شایستگی فرزندان شاهد از جمله مواردی است که به تصویب رسید.
وی افزود: این تصمیمها در راستای سیاستهای وزارت نفت برای بهروزسازی مقررات اداری و بهبود معیشت کارکنان اتخاذ شدهاند.
وزیر نفت تأکید کرد: در سایر موارد از جمله سقف حقوق، بهبود شرایط حداقل بگیران، کارانه پزشکان و پرستاران در حال پیگیری مستمر و تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور تا حصول نتیجه هستیم.