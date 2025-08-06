نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش ایلنا، مراسم تعیین اولویت متقاضیان محصولات ایران خودرو، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه، ۱۵ مردادماه، برگزار شد.

این مراسم که به صورت زنده و با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود، با هدف تضمین سلامت و شفافیت کامل فرآیند قرعه‌کشی طراحی شده است.

در این رویداد، متقاضیان واجد شرایط که در سامانه ثبت‌نام کرده و اطلاعات آن‌ها تأیید شده است، بر اساس قرعه‌کشی اولویت‌بندی می‌شوند.

لازم به ذکر است که انتخاب شدن در این مرحله به معنای تحویل قطعی خودرو نیست، بلکه "اولویت تخصیص" را مشخص می‌کند.

برندگان نهایی باید در موعد مقرر نسبت به تکمیل وجه و نهایی کردن مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند. فهرست منتخبین نهایی پس از پایان مراسم از طریق وب‌سایت رسمی فروش ایران‌خودرو اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/