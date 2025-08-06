عبدالکریم هاشمی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
بانک توسعه تعاون، حامی اقتصاد خرد و تعاونیها
یک نماینده مجلس با بیان اینکه بانک "توسعه تعاون" نقش مهمی در تأمین مالی تعاونیها و بنگاههای کوچک دارد، تأکید کرد: دولت باید منابع این بانک را تقویت کند تا خدمات آن در سراسر کشور گسترش یابد.
عبدالکریم هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تبریک سالگرد تأسیس "بانک توسعه تعاون"، بر لزوم حمایت بیشتر دولت از این بانک برای توسعه فعالیتهای آن در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و این را نهادی کلیدی در حمایت از اشتغال، تولید و اقتصاد محلی عنوان کرد.
موفقیت در ارائه تسهیلات به بخش تعاونی
هاشمی با اشاره به ماهیت تخصصی این بانک اظهار کرد: بانک توسعه تعاون یکی از بانکهای مهم کشور است که مأموریت اصلی آن، ارائه تسهیلات به بخش تعاونی و حمایت از فعالیتهای خرد و کوچک در مناطق مختلف کشور است.
وی ادامه داد: این بانک نقش پشتیبان تولید، سرمایهگذاری، واحدهای تولیدی و مشاغل خرد را ایفاء میکند.
ضرورت تأمین منابع مالی برای تقویت عملکرد بانک
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم حمایت دولت گفت: انتظار میرود دولت با تقویت منابع بانک توسعه تعاون، امکان ارائه خدمات بیشتر به واحدهای کوچک و متوسط را فراهم کند، به ویژه آن دسته از طرحهایی که از طریق نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی در مناطق محروم کشور راهاندازی میشوند.
گسترش خدمات بانک، گامی برای توسعه متوازن
هاشمی افزود: تأمین منابع مالی این بانک میتواند موجب گسترش خدمات آن در سراسر کشور شود و به ایجاد توازن در ارائه خدمات اقتصادی کمک کند.
وی افزود: امید میرود که بانک توسعه تعاون بتواند سهم بیشتری در توسعه مناطق محروم و اشتغالزایی ایفاء کند، خصوصاً در حوزههایی مانند؛ بهزیستی و کمیته امداد که نقش پررنگی در اعطای تسهیلات به این بخشها داشته و میتواند با حمایتهای لازم افزایش پیدا کند.
تبریک به مناسبت سالگرد تأسیس بانک
وی همچنین با تبریک سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شده است، از تلاشها و زحمات کارکنان و مدیران این بانک قدردانی کرد.
هاشمی در پایان گفت: انشاءالله شاهد گسترش خدمات این بانک در اقصی نقاط کشور باشیم تا واحدهای تولیدی و خدماتی بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی، اشتغالزایی و تولید را توسعه دهند.