نیازمند ۴۰۰ هواپیمای فعال در ناوگان هوائی هستیم/ ۶۰۰ صندلی جدید برای پروازد اربعین اضافه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عادل نورعلی، مدیرعامل هواپیمایی کاسپین در یک نشست خبری با اصحاب رسانه امروز (پانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴ ) که در محل این شرکت برگزار شد، با اشاره به برنامهریزی پروازهای اربعین ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموعه پروازهای اربعین از ۱۷ تا ۲۶ مرداد ماه انجام خواهد شد. در این ایام وظیفه ما خطیرتر و حساستر از گذشته خواهد بود ، چرا که پاسخگویی به زائران، با توجه به محدودیتهای زمانی، سختتر شده است، از این رو تلاش میکنیم تا در این دهه، میزبانی شایستهای از زائران عزیز داشته باشیم.
نورعلی گفت: در حال حاضر و بر اساس برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی، به صورت عادی و هفتگی مجوز ۲۰ پرواز برای عراق صادر شده است و برای ایام اربعین ۱۲۰ لگ پروازی در نظر گرفتهایم و از فرودگاههای مشهد، گرگان، اصفهان، بندرعباس، شیراز،امام خمینی، لامرد، ارومیه، بیرجند، لار و تبریز به مقصد نجف پرواز خواهیم داشت.
.مدیرعامل کاسپین ادامه داد: در حال حاضر ۵ فروند بوئینگ و ۴ فروند هواپیمای ۷۳۵ در ناوگان ما فعال هستند
نرخ پرواز تهران - نجف ۱۳ میلیون تومان اعلام شد
او درباره نرخ بلیت پروازهای اربعین توضیح داد: پرواز به نجف در این ایام یک مأموریت حاکمیتی است و خارج از چارچوب پروازهای بینالمللی معمول انجام میشود. نرخگذاریها با توجه به توان مالی مردم و شرایط ایرلاینها صورت میگیرد و طبق دستور وزیر راه، نرخ رفت و برگشت برای مسیر تهران ۱۳ میلیون تومان و برای مشهد ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
نورعلی همچنین با تأکید بر نظارت بر بازار گفت: با افرادی که در بازار سیاه بلیت فعالیت میکنند برخورد شده است و شرکت کاسپین پاسخگویی ۲۴ ساعته به مسافران دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت ناوگان کشور اظهار کرد: اگر کشورهای همسایه را در نظر بگیریم، با جمعیت کمتر، ناوگان هوایی گستردهتری نسبت به کشور ما دارند. در کشور ما دستکم به ۴۰۰ هواپیما نیاز داریم، اما با حمایتی که در دولت چهاردهم انجام شد، اکنون حدود ۲۰۰ فروند ناوگان فعال داریم.
او ادامه داد: در ۲۱ ماه گذشته، تعداد هواپیماها افزایش یافته است و ظرفیت عرضه صندلی تا سه برابر بیشتر شده است. ما نیز در کاسپین برنامه افزایش ۲۰ فروند هواپیما را در دست داریم و در حال حاضر ۱۰ فروند هواپیمای فعال در اختیار داریم.
نورعلی در پایان تأکید کرد: دولت بستههایی برای تقسیط مالیات شرکتهای هواپیمایی ارائه کرده است و هواپیمایی کاسپین در حال حاضر بدهی مالیاتی ندارد.
ضرورت سرمایهگذاری در بخش هواپیماهای زیر ۱۰۰ صندلی
وی افزود: در شرایط فعلی، لازم است سرمایهگذاران به سمت هواپیماهای زیر ۱۰۰ صندلی سوق داده شوند. اگر چه سرعت توسعه در این حوزه پایین است، اما روند آن آغاز شده و از جمله اقدامات مهم، راهاندازی "ایرتاکسیها" بوده که گام مثبتی در جهت توسعه پروازهای منطقهای و افزایش دسترسی هوایی به نقاط مختلف کشور محسوب میشود.
نورعلی در ادامه با اشاره به دوران جنگ اخیر در منطقه و تأثیر آن بر فعالیتهای پروازی گفت: در آن ایام، تمام هزینههای پروازی به مسافران بازگردانده شد. در پروازهای داخلی، بیش از ۷۶ بلیت و در پروازهای خارجی حدود ۲۵ هزار بلیت مسترد شد. این موضوع باعث شد که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته داشته باشیم، اما اولویت ما همواره حفظ حقوق و رضایت مسافران بوده است.
برنامهریزی برای گسترش خطوط پروازی خارجی
مدیرعامل کاسپین درباره وضعیت پروازهای خارجی این شرکت گفت: در حال حاضر در مسیرهای بینالمللی به شهرهایی مانند استانبول، آنکارا، ازمیر، آلانیا، ایروان و نجف پرواز داریم. تنها به ایروان، هفتهای ۱۰ تا ۱۱ پرواز انجام میدهیم. به استانبول نیز ۴ پرواز هفتگی داریم و تعداد پروازها به نجف به ۲۰ پرواز در هفته میرسد.
او تأکید کرد: برنامهریزی برای گسترش خطوط پروازی خارجی در دستور کار قرار دارد و قطعاً در آینده نزدیک، شاهد افزایش چشمگیر مقاصد بینالمللی خواهیم بود.
او در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه نظرسنجی مستقیم گفت: درگاه این سامانه در سایت این شرکت فعال است و برگه های نظرسنجی محرمانه در آن تعریف شده است و از ایمنی خوبی نیز برخوردار است.
مدیرعامل کاسپین گفت: خوشبختانه رضایتمندی مسافران در طول دو سال گذشته افزایش یافته و کیفیت خدمات رسانی رشد داشته است و با کاهش تاخیرها در برنامه پروازی روبرو بودیم و پروازهای کنسلی هم افت داشته ضمن آنکه افزایش هواپیماهای پشتیبان منجر به رضایت مسافران شده است.
او افزود: هزینه فرودگاهی پرواز نجف به بغداد حدود ۱۵ درصد بیشتر است و در مجموع حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از هزینه بلیت به هزینههای داخلی، فرودگاهی و سوخت مربوط میشود. البته در ایام اربعین، شرکتهای هواپیمایی با تمام توان سعی در افزایش صندلی دارند. در همین راستا، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته حدود ۶۰۰ صندلی جدید اضافه شده است.
نورعلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص تمهیدات این شرکت برای جبران خسارات پس از جنگ گفت:
یک هفته پس از جنگ با همدلی و تلاش شبانهروزی دولت و شرکت، پروازها از فرودگاه تبریز برقرار شد. هواپیمایی کاسیپین نیز اولین شرکتی بود که از فرودگاه امام پروازهای متعددی با فرکانس بالا برقرار کرد همچنین تعداد پروازها سریعا به شرایط قبل از جنگ بازگشت.
