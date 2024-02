گزارش میدانی ایلنا از روابط امروز ایران و ایتالیا

خبرگزاری ایلنا ( خبرگزاری کار ایران) بواسطه ماموریت مهم خود در اطلاع رسانی و خبر رسانی در حوزه کار، تجارت ، اقتصاد و صنعت معمولا از نمایشگاه‌های مهم کشور و نیز بین المللی استقبال ویژه‌ای می‌کند. این خبرگزاری از آخرین دستاوردها، نوآوری ها، اختراعات و نیز ابداعات در حوزه های مختلف صنعتی، خدماتی و بازرگانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور گزارش تهیه کرده و بدین صورت تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را از جدیدترین اخبار باخبر می‌کند.

در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا نه تنها از لحاظ سابقه تاریخی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز به کشور عزیز ما ایران شباهت‌های زیادی دارد. وجود تاریخ کهن و امپراتوری روم باستان، خونگرمی و میهمان نوازی ایتالیای‌ها، اهمیت به مسائل دینی و مذهبی، همانند ایران، اقتصاد شکوفا و صنعت پیشرفته، این کشور را به یکی از کشورهای نزدیک به ایران از لحاظ تاریخی و فرهنگی تبدیل کرده است.

مواضع سیاسی تقریبا خنثی و دوستی و صلح پایدار با کشور عزیزمان همگی از عوامل اهمیت این کشور برای ما ایرانیان است. به دلیل پیشرفته بودن ایتالیا در بین کشورهای اروپایی و برگزاری فعالانه نمایشگاه‌های بین المللی، این کشور پتانسیل خوبی برای همکاری با کشورمان دارا می باشد.

نمایشگاه بیت میلان، فرصتی بی‌نظیر برای شناساندن تاریخ، فرهنگ، هنر کشورها به یکدیگر

برگزاری نمایشگاههای مختلف در ایتالیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه از همه کشورهای جهان در این نمایشگاهها حضور می یابند، این نمایشگاهها می‌توانند به رونق اقتصادی همه کشورها کمک کنند چراکه همه شرکت‌ها پتانسیل ها و توانمندی‌های خود را با سایر کشور ها به اشتراک می‌گذارند. هر ساله در میلان نمایشگاه مهمی در حوزه گردشگری به نام BIT برگزار می‌گردد ، در این نمایشگاه که با حضور تور اپراتورها و آژانس ها، سازمان ها و موسسات فعال سرتاسر دنیا در حوزه گردشگری برگزار می‌شود، مردم ایتالیا با آژانس‌ها و تور اپراتورهای دنیا آشنا می‌شوند تا خود را برای سفر در تعطیلات پیش رو آماده سازند. عموما تعطیلات ایتالیایی ها در ابتدای آپریل و یا در ماه آگوست است و همگی سعی می‌کنند به نحوی از کشورها و فرهنگ‌های دیگر بازدید کنند. سفر در ایتالیا به مانند خوراک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در غرفه امسال، همه کشورهای مهم و تاریخ دنیا حضور داشنتد اما در این میان جای پاویون کشور ما کاملا خالی بود و بجز دو غرفه شخصی ، هیچ کدام از آژانس ها و تور اپراتورهای ایرانی شرکت نکرده بودند، دو غرف ایران هم بدلیل عدم صدور ویزا خالی مانده بود. در کل نمایشگاه مانند سالهای قبل به بهترین شکل ممکن برگزار گردید.

افزایش تقاضای ایرانیان برای همکاری در حوزه های علمی ، صنعتی و گردشگری با ایتالیا

در سال‌های اخیر تقاضای ایرانیان برای همکاری در زمینه‌های علمی، تجاری، بازرگانی و گردشگری افزایش چشمگیری داشته است بطوریکه فقط در زمینه مهاجرت تحصیلی در بین کشورهای اروپایی، ایتالیا رتبه اول را دارا است. وجود دانشگاه‌ها با رتبه علمی بالا و رنکینگ جهانی، اعطای بورسیه‌های تحصیلی، زبان شیرین و قابل درک و یادگیری برای هموطنانمان از مهمترین دلایل افزایش مهاجرت تحصیلی به ایتالیا است.

در حوزه‌های صنعتی و بازرگانی نیز تولید کنندگان و کارآفرینان ما همکاری های تجاری در زمینه بروز رسانی فن آوری ها، واردات و صادرات محصولات به کشور ایتالیا را داشته‌اند. در سال‌های اخیر خوشبختانه این همکاری‌ها افزایش داشته است.

در خصوص کشورمان ایران، تقاضای زیادی در خصوص برگزاری تورهای تجاری بازدید از نمایشگاه‌ها بخصوص در زمینه بازدید مستقیم از کارخانه‌ها و صنایع و خطوط تولید وجود دارد. اما متاسفانه محدودیت‌های فراوانی در خصوص صدور روادید برای بازرگانان، تجار، صاحبان کارخانه‌ها و صنایع وجود دارد بطوریکه بازرگانان ما حتی پس از سفرها و مراودات تجاری فراوان با کشور ایتالیا، امسال با محدودیت صدور ویزا روبرو شده‌اند که این مهم باعث آسیب جدی به روابط تجاری دو طرف شده است. امیدواریم با نگاه ویژه و مثبت نمایندگی دیپلماتیک ایتالیا در تهران و ارائه راهکاری جهت تسهیل صدور روادید ایرانیان جهت سفر به ایتالیا، روابط تجاری، فرهنگی و نیز گردشگری بین دو کشور دوباره به شکوفایی برسد.

مرتضی بلوکی_نماینده خبرگزاری ایلنا در اروپا

Rapporto sul campo sulle relazioni Iran-Italia oggi dall'agenzia di stampa Ilna:

L'agenzia di stampa Ilna (Agenzia di stampa del lavoro iraniano) per la sua importante missione nel fornire informazioni e notizie nel settore di lavoro, commercio, economia e industria, accoglie solitamente le importanti mostre del paese e di quelle internazionali.

Questa agenzia di stampa prepara rapporti sugli ultimi innovazioni, invenzioni e aggiornamenti in vari settori industriali, di servizi e commerciali, sia nel paese che all'estero, e in questo modo informa i produttori e gli attivisti economici delle ultime novità. Tra i paesi europei, l’Italia ha molte somiglianze con il nostro paese, l’Iran, non solo in termini storico ma anche in termini di cultura. L'esistenza della storia antica e dell'antico Impero Romano, l`affetto e l'ospitalità degli italiani, l'importanza per le questioni religiose come l'Iran, l'economia prospera e l'industria avanzata, hanno reso questo paese uno dei paesi vicini all'Iran in termini di storia e cultura.

Posizioni politiche quasi neutrali, amicizia duratura e pace con il nostro amato Paese sono tutti fattori importanti di questo Paese per noi iraniani. Dato che l’Italia è all’avanguardia tra i paesi europei e organizza attivamente mostre internazionali, questo paese ha un buon potenziale per la cooperazione con il nostro Paese.

La mostra Bit a Milano è un'occasione unica per far conoscere la storia, la cultura e l'arte dei paesi

Tenere varie mostre in Italia è di particolare importanza perché tutti i paesi del mondo partecipano a queste fiere. queste fiere possono aiutare la prosperità economica di tutti i paesi perché tutte le aziende condividono le loro potenzialità e capacità con altri paesi. Ogni anno a Milano si tiene un'importante fiera nel campo del turismo denominata BIT, nella quale sono presenti tour operator e agenzie, enti e istituzioni attive nel settore del turismo provenienti da tutto il mondo, aziende italiane , le persone e tour operator si conoscono per prepararsi al prossimo viaggio di vacanza. Generalmente gli italiani vanno in vacanza all'inizio di aprile o ad agosto e tutti cercano in qualche modo di visitare altri paesi e culture. Viaggiare in Italia è molto importante, come il cibo.

Nel padiglione di quest'anno erano presenti tutti i paesi importanti e storici del mondo, ma nel frattempo il padiglione del nostro paese era completamente vuoto e, ad eccezione di due padiglioni personali, nessuna agenzia e tour operator dell'Iran aveva partecipato. è stato lasciato vuoto perche` il visto non era lasciato per loro. In generale la mostra si è svolta nel migliore dei modi, come negli anni precedenti.

Cresce la richiesta degli iraniani di cooperazione in campo scientifico, industriale e turistico con l'Italia

Negli ultimi anni, la richiesta degli iraniani di cooperazione nei campi della scienza, dell’economia, del commercio e del turismo è aumentata in modo significativo, tanto che solo nel campo della migrazione educativa tra i paesi europei, l’Italia è al primo posto. L’esistenza di università di alto Ranking scientifico e mondiale, l’erogazione di borse di studio, la lingua dolce e comprensibile e l’apprendimento per i nostri connazionali sono tra le ragioni più importanti dell’aumento della migrazione educativa verso l’Italia.

Nei settori industriale e commerciale, i nostri produttori e imprenditori hanno avuto cooperazione commerciale nel campo dell'aggiornamento delle tecnologie, dell'importazione e dell'esportazione di prodotti in Italia. Fortunatamente queste collaborazioni sono aumentate negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il nostro Paese l'Iran, c'è una grande richiesta di organizzare viaggi d'affari e visitare mostre, soprattutto per le visite dirette a fabbriche, industrie e linee di produzione. Purtroppo ci sono molte restrizioni per il rilascio dei visti per i nostri imprenditori, proprietari di fabbriche e industrie, per cui i nostri commercianti, anche dopo molti viaggi e rapporti d'affari con l'Italia, quest'anno hanno dovuto affrontare restrizioni sul rilascio dei visti, il che ha causato gravi danni alle relazioni commerciali bilaterali. Ci auguriamo che, con l’atteggiamento speciale e positivo della Rappresentanza diplomatica italiana a Teheran e fornendo una soluzione per facilitare il rilascio dei visti per gli iraniani che vogliono recarsi in Italia, le relazioni commerciali, culturali e turistiche tra i due Paesi possano rifiorire.

Morteza Bolouki, rappresentante dell ' ILNA in Europa

