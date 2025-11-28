اردستان آماده جهش گردشگری است
شهردار اردستان گفت: اردستان با اتکا به میراث کمنظیر و زیرساختهای جدید، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری و سرمایهگذاری کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، معین مهدانیان اردستانی ظهر جمعه در نشست خبری با اشاره به ظرفیتهای گسترده تاریخی، طبیعی، گردشگری و اقتصادی این شهر، اعلام کرد: اردستان دیگر مقصد ناشناخته نیست؛ امروز با اتکا به میراث کمنظیر و زیرساختهای جدید، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری و سرمایهگذاری کشور قرار گرفته است.
وی در تشریح رویکرد اصلی مدیریت شهری افزود: سالها شعار اردستان این بود که «مقصد ناشناخته گردشگری ایران». ما تصمیم گرفتیم این پوسته ناشناختگی را برای همیشه کنار بگذاریم. اردستان، پایتخت نخستینها در میراث فرهنگی است و این ظرفیت باید دیده شود.
مهدانیان با اشاره به جایگاه ویژه تاریخی این منطقه گفت: تنها و نخستین قنات دوطبقه جهان در اردستان قرار دارد که ثبت جهانی یونسکو شده است. مسجد جامع اردستان نخستین مسجد جامع دوطبقه جهان اسلام است. مسجد جامع زواره نخستین مسجد جامع چهارایوانی جهان اسلام و دومین نمونه تاریخی آن نیز در همین منطقه واقع شده است.
وی افزود: اردستان گنجینهای از آثار ساسانی، تیموری، سلجوقی و قاجاری است که بسیاری از آنها سالم و قابل بازدید هستند؛ مجموعهای که مشابه آن در بسیاری از نقاط کشور وجود ندارد.
شهردار اردستان بخشی از جذابیتهای طبیعی منطقه را چنین توصیف کرد: اردستان یک ایران کوچک است. از مرکز شهر، تنها با ۱۵ دقیقه میتوان به دل کویر رفت و در ۱۵ دقیقهای دیگر به کوهستان و آبشار رسید. این تنوع اقلیمی، شهر را به مقصدی چهار فصل تبدیل کرده است.
کشاورزی ممتاز؛ از انار تا زعفران و پسته
مهدانیان اردستانی به کیفیت کمنظیر محصولات کشاورزی منطقه اشاره کرد و گفت: اردستان دارای گونههای انار منحصر به فرد و جزو ۱۰ منطقه برتر کشور در کیفیت انار است. در سالهای اخیر کشت زعفران با تکیه بر آب قناتها رشد چشمگیری داشته و به سرعت به محصول شاخص منطقه تبدیل شده است. اردستان تولیدکننده مهم پسته، زردآلو، خشکبار، خربزه، طالبی، گرمک و سایر محصولات ممتاز کویری و کوهستانی است. صنعت گوشت سفید و دامپروری در بخش مهاباد از رتبههای اول استان محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به نانها و شیرینیهای خاص اردستان گفت: برخی گونههای شیرینی ما در هیچ جای ایران نمونه مشابه ندارند؛ نظیر شیرینیهای محلی که تنها در اردستان پخته میشود.
یکی از پروژههای شاخص که شهردار اردستان معرفی کرد، ساخت اولین و تنها هتل گیمینگ کشور است. او توضیح داد: این هتل با سرمایهگذاری بخش خصوصی و طراحی مبتنی بر بازیهای دیجیتال ساخته میشود. فاز اول آن تا پایان سال افتتاح میشود. مهمانان میتوانند در اتاقهای مختلف بهصورت آنلاین با هم بازی کنند، در تورنمنتهای جهانی شرکت کنند و حتی با استفاده از عینکهای VR در سواحل و جنگلهای شبیهسازیشده ورزش کنند. سیستم نظافت و خدمات نیز کاملاً هوشمند و بدون دخالت انسانی است.
به گفته وی، این هتل دارای استخر بزرگسالان و کودکان، سالن ورزشی و بام سبز با چشمانداز مسجد جامع و باغات انار خواهد بود.
زیرساختهای گردشگری؛ جهشی در دو سال اخیر
مهدانیان با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت برای پذیرش گردشگر گفت: هتل سایبان کویر پس از حل مشکلات چندساله، افتتاح شد. دهها خانه بومگردی در اردستان فعال شدهاند. مهمانسرای جهانگردی و مراکز اقامتی بخش خصوصی تقویت شدهاند. ترمینال مسافربری که ۱۰–۱۵ سال فقط جانمایی شده بود، در کمتر از دو سال تکمیل و آماده افتتاح در دهه فجر شد.
شهردار افزود: اردستان امروز از نظر زیرساختی مشکل جدی ندارد و آماده میزبانی گسترده گردشگران است.
وی از اجرای برنامههای متعدد فرهنگی و گردشگری در دو سال گذشته خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره انار اردستان با حضور هزاران نفر در مسیر جاده ترانزیت؛ راهاندازی تورهای گردشگری باغات شامل چیدن محصول، آشنایی با فرایند تولید و خرید مستقیم؛ برگزاری جشنواره گردو، جشنواره نعنای نیسیان و برنامههای نوروزگاه؛ رایزنی با دانشگاههای معماری و هنر برای بازدیدهای علمی از بافت تاریخی؛ نشست با آژانسهای گردشگری برای معرفی اردستان بهعنوان مقصد تورهای تخصصی از جمله این برنامه ها هستند.
احیای بافت تاریخی و بستههای تشویقی ساختوساز
مهدانیان اردستانی درباره حفظ هویت تاریخی اردستان گفت: احیای بافت تاریخی بدون مشارکت مردم ممکن نیست. بستههای تشویقی شامل تخفیف و معافیت برای ساختوسازهای هماهنگ با هویت تاریخی در حال تدوین است. در سالهای اخیر بخش زیادی از بافت فرسوده جمعآوری و مسیرهای منتهی به مسجد جامع احیا شده است.
وی با اشاره به نقش سرمایهگذاران گفت: شهرداری آماده ارائه تسهیلات، تضمین، همکاری حقوقی و بستههای حمایتی برای سرمایهگذاران واقعی است. اردستان امروز فرصتهای اقتصادی کمنظیری دارد؛ از صنایع غذایی و گردشگری تا اقامت، بومگردی و تکنولوژیهای نو.
مهدانیان اردستانی در پایان تأکید کرد: اردستان شهر نخستینهاست؛ از نخستین قنات دوطبقه جهان تا نخستین مسجد جامع دوطبقه. از طبیعت چهار فصل تا محصولات ممتاز و زیرساختهای نو. تنها چیزی که میخواهیم، استمرار در معرفی و تلاش جمعی است. با ادامه این مسیر، اردستان به جایگاه حقیقی خود در گردشگری و اقتصاد کشور خواهد رسید.