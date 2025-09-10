به گزارش ایلنا از اصفهان، سید مهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، اظهار داشت: تلاش‌های چند سال اخیر برای عبور از جایگاه «مصرف‌کننده» به «تولیدکننده» بازی‌های رایانه‌ای، اکنون با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به ثمر نشسته است.

وی از برگزاری اولین جشنواره ملی سرمایه‌گذاری در تولید بازی‌های رایانه‌ای در تاریخ ۲۶ شهریورماه در اصفهان خبر داد و افزود: در حوزه علمی با حضور نخبگان گام‌های بلندی برداشته شده و در بخش سرمایه‌گذاری نیز انگیزه‌های جدی ایجاد شده است.

به گفته سیدین‌نیا، تاکنون ۵۰ گروه از سراسر کشور برای حضور در جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۴۹ میلیارد تومان سرمایه جذب شده است که پیش‌بینی می‌شود تا روز برگزاری جشنواره افزایش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای میزبانی این رویداد ملی، همه دستگاه‌های اجرایی استان پای‌کار آمده‌اند تا یکی از بهترین و جذاب‌ترین جشنواره‌های ملی در اصفهان برگزار شود.

وی با تأکید بر اهتمام استان در برگزاری این جشنواره گفت: علم، دانش و سرمایه‌گذاری سه رکن اصلی برای تحقق چنین رویدادی است و امروز با فراهم‌شدن این بسترها، برگزاری جشنواره امکان‌پذیر شده است.

سیدین‌نیا همچنین بر ضرورت ورود دانشگاه‌ها به عرصه بازی‌سازی تأکید کرد و خواستار اختصاص رشته دانشگاهی ویژه بازی‌های رایانه‌ای شد

صدر، نماینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور با ابراز خرسندی از میزبانی اصفهان، گزارشی از روند اجرایی جشنواره، انتشار فراخوان و جذب سرمایه ارائه کرد و گفت: شاخص اصلی توسعه، تولید است و اصفهان هم‌اکنون رتبه دوم کشور در این حوزه را دارد.

وی با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون گیمر در ایران، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تولید بازی‌های رایانه‌ای ملی تأکید کرد و افزود: این ظرفیت عظیم می‌تواند به فرصتی راهبردی برای کشور تبدیل شود.

