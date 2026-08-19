یک کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی آزادراه ساوه به تهران

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو206 و یک دستگاه خودروی سواری تیبا در آزادراه ساوه به تهران محدوده کیلومتر 2 بعد از مجتمع باران، به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس علوم پزشکی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی و تریاژ مصدومان را انجام دادند. در همان دقایق ابتدایی وقوع این حادثه رانندگی، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده بود. همچنین در این حادثه 2 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: هر 2 نفر مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند فرایند درمانی به بیمارستان شهید مدرس این شهرستان منتقل شدند.

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