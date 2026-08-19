کشف ۱۷۰۰ برگ اسکناس تقلبی ۱۰۰ دلاری در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری «۲۷ گلستان» شهرستان شیراز حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودرو سواری دنا مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند یکهزار و ۷۰۰ برگ اسکناس تقلبی ۱۰۰ دلاری کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه راننده خودرو دستگیر شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

زراعتیان در پایان به شهروندان توصیه کرد هنگام دریافت وجه نقد، دقت لازم را داشته باشند تا بتوانند اسکناس‌های اصل را از اسکناس‌های جعلی تشخیص دهند.

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