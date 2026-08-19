احتمال وقوع بارشهای پراکنده در اصفهان
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از ناپایدار شدن شرایط جوی استان از روز جمعه ۳۰ مرداد و احتمال وقوع بارشهای پراکنده در برخی مناطق خبرداد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی اظهار کرد: از روز جمعه پیش رو تا دوشنبه دوم شهریور ماه، احتمال وقوع ناپایداریهای جوی در مناطق نیمه شمالی استان و قسمتهایی از مرکز و جنوب استان وجود دارد.
به گفته وی، این ناپایداریها در مناطق شمال و شمال شرق استان به صورت افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید خواهد بود.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بارش پراکنده نیز در مناطق مستعد غرب، جنوب و مرکز استان دور از انتظار نیست.
امینی افزود: از امروز تا روز جمعه جوی به نسبت آرام در استان مستقر خواهد بود و آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری و در ساعات عصر و شب وزش باد و در مناطق مستعد گردوخاک موقت پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه امروز اختلاف دما بین گرمترین و خنکترین مناطق استان به ۳۴ درجه سلسیوس رسید، اضافه کرد: خور و بیابانک در شمال شرق استان با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت در غرب اصفهان با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان ثبت شدند.