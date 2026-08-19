به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۹۱ میلیون تومان

نیم سکه ۹۸ میلیون تومان

ربع سکه ۵۴ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۹ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۳۵۷ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هر یورو ۲۱۶ هزار و ۳۹۰ تومان معامله می‌شود.

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