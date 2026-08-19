قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۹ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۹۱ میلیون تومان
نیم سکه ۹۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۹ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۳۵۷ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هر یورو ۲۱۶ هزار و ۳۹۰ تومان معامله میشود.