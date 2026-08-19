افضل: شهرآورد هرمزگان فرصت خوبی برای رقم زدن یک نتیجه ارزشمند است +فیلم
سرمربی تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با اشاره به آمادگی تیمش برای دیدار برابر فولاد هرمزگان گفت: با پشت سر گذاشتن تمرینات مناسب و تقویت تیم، امیدواریم در این شهرآورد نمایش خوبی داشته باشیم و با کسب نتیجهای شایسته، مردم هرمزگان را خوشحال کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، علیرضا افضل در نشست خبری پیش از دیدار پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان اظهار کرد: فصل را با برنامهریزی خوبی آغاز کردیم و تمرینات تاکتیکی و بدنی مناسبی انجام دادیم. تعدادی از بازیکنانی که مدنظرمان بودند جذب شدند و در کنار آن، چند بازیکن جدید نیز به تیم اضافه کردیم تا نقاط ضعفمان را برطرف کنیم.
وی افزود: بازیکنان بسیار خوب و باکیفیتی در اختیار داریم که بخش زیادی از آنها بومی استان هرمزگان هستند و امیدواریم با این مجموعه بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم.
افضل با اشاره به اهمیت دیدار برابر فولاد هرمزگان ادامه داد: امیدواریم در شهرآورد خوب هرمزگان بتوانیم نتیجهای مناسب رقم بزنیم و در ادامه فصل به جایگاهی که مدنظر داریم دست پیدا کنیم و آن را به مردم خوب هرمزگان هدیه کنیم.
سرمربی پالایش نفت بندرعباس در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره محل برگزاری مسابقه گفت: تا جایی که من شنیدهام، به دلیل هزینههای بالای سالن، بازی در سالن فجر برگزار نمیشود و قرار است این دیدار در سالن کارگران برگزار شود. با توجه به اینکه مسابقه میان دو تیم همشهری است، امیدواریم شرایط سالن برای برگزاری بازی مناسب باشد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهبود امکانات سالنهای ورزشی استان گفت: اگر قرار است سالنی برای برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار گیرد، باید امکانات مناسبی داشته باشد؛ از جمله سرویسهای بهداشتی، آب آشامیدنی و امکانات اولیه مورد نیاز تماشاگران.
افضل خاطرنشان کرد: این امکانات باید به شکلی باشد که تماشاگران با مشکل مواجه نشوند و بازیکنان نیز بتوانند با آرامش از رختکن و سایر امکانات سالن استفاده کنند. امیدوارم در استان هرمزگان و شهر بندرعباس، با توجه به ظرفیت و جایگاهی که دارد، امکانات ورزشی روزبهروز بهتر شود.