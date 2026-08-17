مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس:
هدف اصلی احداث سد تنگ سرخ کنترل سیلاب است/ فارس همچنان با کسری آب مواجه است
مصرف آب کامفیروز باید متناسب با منابع آبی موجود باشد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با تشریح آخرین وضعیت طرح احداث سد تنگ سرخ در شیراز گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، کنترل سیلاب و جلوگیری از ورود خسارتهای جانی و مالی به شهر است و مطالعات این طرح با حساسیت و بررسیهای مجدد انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیاوش بدری امروز ۲۶ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سابقه طرح احداث این سد اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و پس از مدتی متوقف شد. حدود ۳ تا ۴ سال پیش، موضوع مجدداً مطرح شد و با پیگیریهای انجامشده مقرر شد کارگروهی برای تعیین تکلیف طرح تشکیل شود.
بدری افزود: در مراحل مختلف، مطالعات مهندسی ارزش انجام و اهداف و مشخصات سد چندین بار بازنگری شد. در ابتدا اهداف اصلی طرح شامل کنترل سیلاب، تأمین بخشی از نیازهای آبی، مسائل زیستمحیطی و تأمین آب باغات قصردشت بود، اما با توجه به بررسیهای انجامشده و نظر دستگاههای ذیربط، اهداف سد تغییر کرد.
وی ادامه داد: بر اساس بازنگریهای صورتگرفته، هدف اصلی احداث سد در شرایط فعلی، کنترل سیلاب است و موضوع گردشگری نیز بهعنوان یکی از کارکردهای جانبی طرح در نظر گرفته شده است. تأمین آب باغات قصردشت دیگر جزو اهداف اصلی سد نیست.
بدری با اشاره به کاهش ارتفاع و حجم مخزن سد گفت: در نتیجه مطالعات و بررسیهای انجامشده، حجم مخزن سد به حدود ۱۱.۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. تمامی مطالعات قبلی نیز مجدداً با حساسیت بالا مورد بررسی قرار گرفت تا از نظر فنی و کارشناسی اطمینان حاصل شود.
بدری درباره ملاحظات زیستمحیطی این طرح گفت: علاوه بر مطالعات قبلی، یک مطالعه مستقل زیستمحیطی نیز توسط یک شرکت تخصصی و مورد اعتماد مجموعه محیط زیست انجام شده و نتایج آن برای وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است. همچنین قرار است موضوع در جلسهای با حضور مسئولان محیط زیست کشور بررسی شود.
وی تأکید کرد: آبی که در مخزن سد باقی میماند، عمدتاً مربوط به بخشی از روانآبهایی است که در شرایط فعلی از دسترس خارج شده و به دریاچه نمیرسد. پس از تأمین این حجم محدود، آب از طریق سرریز وارد رودخانه میشود و جریان طبیعی رودخانه نیز ادامه خواهد داشت.
بدری درباره ضرورت احداث سد از منظر کنترل سیلاب نیز گفت: رودخانهای که از داخل شهر عبور میکند، طی سالهای گذشته بهشدت محدود شده است. عرض این رودخانه که در گذشته حدود ۲۴۰ متر بوده، اکنون در برخی نقاط به حدود ۳۸ متر رسیده و ظرفیت عبور سیلابهای با دوره بازگشت ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله را ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای مشاور، در صورت اجرا نشدن سد و ایجاد نشدن تأخیر در جریان سیلاب، بسیاری از سازههای تقاطعی و پلهای موجود در مسیر رودخانه در معرض خطر قرار میگیرند و احتمال ورود آب به محدوده شهری افزایش مییابد.
بدری با اشاره به سابقه وقوع سیلاب در شیراز گفت: در برخی سالها، حجم و شدت جریان آب به اندازهای بوده که ظرفیت رودخانه پاسخگوی آن نبوده و آب وارد شهر شده است. بنابراین، کنترل سیلاب مهمترین هدف این طرح محسوب میشود.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد از اهمیت و کارکرد طرح به موضوع کنترل سیلاب مربوط است و گردشگری نیز در کنار آن بهعنوان یک ظرفیت جانبی مطرح است. با توجه به مشارکت ۵۰ درصدی وزارت نیرو و ۵۰ درصدی شهرداری در طرح، موضوع گردشگری نیز در کنار کارکرد اصلی سد مورد توجه قرار گرفته است.
بدری با اشاره به انتقادها و پرسشهای مطرحشده از سوی برخی تشکلهای مردمنهاد و کارشناسان گفت: درخصوص این طرح پاسخهای کارشناسی ارائه شده و آمادگی داریم در صورت وجود هرگونه سؤال یا ابهام فنی و منطقی، پاسخ لازم را ارائه کنیم. همچنین در صورت نیاز، برگزاری نشست تخصصی با منتقدان و کارشناسان نیز امکانپذیر است.
وی تأکید کرد: با توجه به عبور رودخانه از محدوده شهری و کاهش شدید ظرفیت طبیعی آن برای عبور سیلاب، مطالعات طرح تکمیل شده و از نظر کارشناسی مانعی برای ادامه روند احداث سد وجود ندارد. هدف اصلی نیز حفاظت از شهر و کاهش خطرات ناشی از سیلاب است.
بارندگی فارس ۳۵۵ میلیمتر ثبت شد
بدری با اشاره به وضعیت بارندگی استان فارس در سال آبی جاری گفت: در سال آبی جاری که تا پایان شهریورماه به پایان میرسد، متوسط بارندگی استان حدود ۳۵۵ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۷ ساله و همچنین مدت مشابه سال گذشته، وضعیت بهتری را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس ادامه داد: حدود ۸۵ درصد استان فارس بارندگی بالای ۲۰۰ میلیمتر را ثبت کردهاند. کمترین میزان بارندگی مربوط به شهرستان اقلید با حدود ۱۱۷ میلیمتر و بیشترین میزان مربوط به شهرستان سپیدان با حدود ۶۷۰ میلیمتر بوده است.
ذخیره ۳۸ درصدی سدهای فارس
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به وضعیت سدهای استان گفت: در حال حاضر ۱۰ سد در فارس در حال بهرهبرداری است که مجموع ظرفیت ذخیرهسازی آنها حدود ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب است.
بدری ادامه داد: اکنون حدود یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای استان ذخیره شده که معادل حدود ۳۸ درصد ظرفیت آنهاست. سدهایی که مسئولیت تأمین آب شرب مراکز جمعیتی را برعهده دارند نیز در شرایط مناسبی قرار دارند و مشکل خاصی در تأمین آب شرب وجود ندارد.
وی با اشاره به تأمین آب بخش کشاورزی در شمال استان بیان کرد: با وجود کاهش نسبی بارندگی در حوزه آبریز سد درودزن، برای تأمین امنیت غذایی و با تصمیم کارگروه مربوط، بیش از ۱۰۴ میلیون مترمکعب آب برای مزارع گندم و جو پاییندست سد در شهرستانهای مرودشت، ارسنجان و خرامه رهاسازی شد که بر اساس گزارشهای بخش کشاورزی، میزان برداشت محصولات از این اراضی نیز قابل توجه بوده است.
فارس ۸۵ درصد به منابع آب زیرزمینی وابسته است
بدری با بیان اینکه استان فارس نزدیک به ۱۰۰ هزار منبع آبی شامل چاه، چشمه و قنات دارد، گفت: تعداد چاههای مجاز استان فارس به تنهایی با تعداد چاههای موجود در ۱۶ استان کشور برابری میکند.
وی میزان برداشت سالانه از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان را بر اساس آخرین آماربرداری حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: حدود ۸۵ درصد نیاز آبی استان از منابع آب زیرزمینی و حدود ۱۶ درصد از منابع آب سطحی تأمین میشود؛ در حالی که میانگین کشوری در این زمینه ۵۰ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و حدود ۲ درصد در بخش صنعت مصرف میشود.
وی ادامه داد: با توجه به توسعه صنایع، افزایش جمعیت و مهاجرتپذیری شهر شیراز، میزان مصرف آب در بخش شرب و صنعت نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است و در صورت انجام آماربرداری جدید، این تغییرات به شکل دقیقتری مشخص خواهد شد.
کسری سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب در فارس
بدری با اشاره به فشار واردشده بر منابع آبی استان اظهار کرد: برداشتهای سالهای گذشته، توسعه شهرها، افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی موجب شده است فارس با کسری سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب مواجه باشد.
وی افزود: طی حدود ۱۸ سال گذشته بهطور متوسط حدود ۳۰ سانتیمتر افت تراز آب زیرزمینی در محدودههای مختلف استان ثبت شده است و در برخی مناطق نیز با پدیده فرونشست زمین مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به ارتباط برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی با پدیده فرونشست زمین اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانههای مربوط و بررسیهای انجامشده، در برخی نقاط استان از جمله شهرستان مرودشت، میزان فرونشست قابل توجه است و اعداد ثبتشده در برخی گزارشها به حدود ۲۵ سانتیمتر در سال میرسد.
استفاده از پساب و آب دریا در دستور کار است
بدری استفاده از منابع آب غیرمتعارف را یکی از راهکارهای مدیریت شرایط موجود دانست و گفت: استفاده از پساب و آب دریا در دستور کار جدی قرار دارد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، صنایع، فضای سبز و خدمات باید به سمت استفاده از آب غیرمتعارف حرکت کنند.
وی افزود: در استان فارس اقدامات قابل توجهی برای احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب انجام شده و استفاده از پساب در دستور کار شرکت آب منطقهای و سایر دستگاههای مرتبط قرار دارد.
بدری با اشاره به تخصیص ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریا برای فارس گفت: تاکنون ۱۴۵ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به سرمایهگذاران واگذار شده و پروژه انتقال آب دریا نیز در حال اجراست.
وی ادامه داد: مسیر پیشبینیشده انتقال آب دریا از منطقه پارسیان به سمت لامرد و لارستان و سپس شهرستانهای شرقی استان از جمله زریندشت، جهرم و دیگر مناطق ادامه مییابد تا صنایع و مناطق دارای محدودیت منابع آب بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس یکی دیگر از راهکارهای مدیریت منابع آب را نصب کنتورهای هوشمند بر چاهها عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۲ هزار و ۶۰۰ کنتور هوشمند در سطح استان نصب شده که حدود ۵۰ درصد چاههای هدف را پوشش میدهد.
وی افزود: اضافهبرداشت از برخی چاههای مجاز و دارای پروانه، به دلیل نبود ابزار اندازهگیری دقیق، قابل توجه است و در برخی موارد برداشتها به دو برابر میزان مندرج در پروانه میرسد. با تکمیل نصب کنتورهای هوشمند، میزان برداشت چاهها به شکل دقیق کنترل خواهد شد.
بدری فرهنگسازی و اصلاح الگوی مصرف را از مهمترین راهکارهای مدیریت آب دانست و گفت: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی انجام میشود، رعایت الگوی کشت میتواند تأثیر بسیار بیشتری نسبت به بسیاری از اقدامات دیگر در حفاظت از منابع آبی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به میزان قابل توجه ضایعات محصولات کشاورزی گفت: توسعه فرآوری و بستهبندی محصولات و کاهش ضایعات میتواند به شکل غیرمستقیم به کاهش مصرف آب و حفاظت از منابع آبی استان کمک کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به اجرای طرح داناب گفت: در این طرح حدود ۳۰۰ هزار دانشآموز و ۳ هزار معلم تحت آموزشهای مرتبط با مدیریت و حفاظت از منابع آب قرار گرفتهاند و نتایج ارزیابیهای انجامشده نشاندهنده اثربخشی این آموزشهاست.
اجرای ۲۴ طرح و حدود ۴۰ پروژه آبی
بدری درباره پروژههای سازهای استان نیز گفت: در حال حاضر حدود ۲۴ طرح و نزدیک به ۴۰ پروژه در حوزه آب در فارس در مراحل مختلف مطالعه، اجرا و تأمین اعتبار قرار دارد.
وی درباره سد هایقر در شهرستان فیروزآباد اظهار کرد: این سد حدود ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به وجود صنایع بزرگ در پاییندست، نقش مهمی در تأمین آب این صنایع و ایجاد اشتغال خواهد داشت.
بدری همچنین از پیشرفت بیش از ۸۷ درصدی سد نرگسی در شهرستان کازرون خبر داد و گفت: عملیات خاکریزی این سد با حجم حدود ۱۰۶.۴ میلیون مترمکعب به پایان رسیده و اقدامات مربوط به تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق نیز در حال انجام است. آبگیری سد نرگسی نیز در برنامه قرار دارد و این پروژه در تأمین آب شهرستانهای کازرون و فراشبند و پشتیبانی از بخشهای کشاورزی و صنعت منطقه نقش مهمی خواهد داشت.
وی افزود: بیش از ۸۶۰ کیلومتر خطوط انتقال آب در استان در حال بهرهبرداری است و حدود یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال نیز در دست مطالعه قرار دارد.
خط سوم آبرسانی به شیراز وارد مرحله اجرایی میشود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس درباره خط سوم آبرسانی به شیراز گفت: مطالعات و طراحی پروژه آبرسانی از تنگ سرخ بشار به شیراز به پایان رسیده و حداکثر طی دو ماه آینده، در صورت طی شدن مراحل انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.
وی این طرح را یکی از مگاپروژههای آبرسانی استان دانست و افزود: این خط علاوه بر شهر شیراز، جمعیت شهرستان سپیدان را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.
بدری همچنین از اجرای پروژههای آبرسانی به لارستان، خرامه، بخشی از مراکز جمعیتی زرقان و مرودشت، جهرم، سیمکان، داراب، دبیران و حاجیآباد زریندشت خبر داد و گفت: مجموع پروژههای سدسازی و خطوط انتقال آب استان بهطور متوسط حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تلاش میکنیم در صورت تأمین منابع مالی، بخش مهمی از این پروژهها طی دو سال آینده وارد مدار بهرهبرداری شوند.
افزایش سهم آب سطحی در تأمین آب شرب فارس
بدری با اشاره به هدفگذاری وزارت نیرو برای افزایش سهم آب سطحی در تأمین آب شرب مراکز جمعیتی گفت: پیش از تکمیل خط دوم آبرسانی به شیراز، حدود ۲۰ درصد آب مورد نیاز شهر از منابع سطحی و ۸۰ درصد از منابع زیرزمینی تأمین میشد.
وی افزود: با بهرهبرداری از خط دوم آبرسانی به شیراز، سهم آب سطحی به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و با تکمیل پروژههای در دست اجرا، این سهم میتواند طی دو سال آینده به حدود ۴۵ درصد برسد. با اجرای طرحهای مطالعاتی و پروژههای پیشبینیشده نیز امکان افزایش این سهم تا حدود ۶۶ درصد وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس مشارکت مردم را یکی از محورهای مهم مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت: اعتقاد داریم مدیریت آب تنها نباید از سوی حاکمیت انجام شود و مردم و بهرهبرداران باید در فرآیند مدیریت منابع آب مشارکت داشته باشند.
تدوین طرح جامع مدیریت آب فارس
بدری از تدوین طرح جامع مدیریت آب استان فارس نیز خبر داد و گفت: مطالعات این طرح از حدود دو تا دو و نیم سال پیش آغاز شده و با مشارکت دستگاههای مختلف، دانشگاهیان، کشاورزان، صنایع و سایر ذینفعان ادامه یافته است.
وی افزود: در فرآیند تدوین این طرح، بیش از ۱۵ نشست تخصصی با حضور ذینفعان برگزار شده و نظرات بخشهای مختلف دریافت شده است. این طرح برای نخستینبار با نگاهی جامع به بخشهای کشاورزی، صنعت و محیط زیست و در سه حوزه تأمین، انتقال و توزیع آب تدوین شده و پس از تأیید کارگروه زیربنایی، در مسیر تصویب در شورای برنامهریزی استان قرار دارد.
راهاندازی مرکز رصد و پایش منابع آب فارس
بدری همچنین از راهاندازی مرکز رصد و پایش منابع آب استان خبر داد و گفت: برای ایجاد انسجام در دادهها و اطلاعات و فراهم کردن زمینه تصمیمگیری دقیقتر، مرکز رصد و پایش منابع آب استان راهاندازی شده و زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری آن در حال تکمیل است.
وی افزود: با راهاندازی کامل این مرکز، اطلاعات مربوط به چاههای کشاورزی و صنعتی، میزان برداشت آب، سدها، کیفیت آب، خطوط انتقال و سایر دادههای منابع آب بهصورت متمرکز قابل رصد خواهد بود و این موضوع میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف و تصمیمگیریهای آینده داشته باشد.
بدری با اشاره به ثبت سازه تاریخی بند امیر در فهرست میراث فرهنگی گفت: بند امیر یکی از سازههای تاریخی و ارزشمند آبی استان فارس است که ثبت آن بهعنوان یک میراث تاریخی، افتخاری برای استان به شمار میرود و حفاظت از چنین سازههایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس درباره کنترل چاههای غیرمجاز نیز گفت: یکی از اولویتهای اصلی شرکت، شناسایی و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و کنترل اضافهبرداشت از منابع آب زیرزمینی است.
وی با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند بیان کرد: در مواردی که متقاضی برای دریافت خدمات اداری مراجعه میکند، نصب کنتور هوشمند و کنترل برداشت از منابع آب نیز مورد توجه قرار میگیرد.
بدری افزود: میزان برداشت مجاز هر چاه براساس پروانه صادرشده و شرایط منطقه تعیین میشود و در صورت اضافهبرداشت، میزان مصرف رصد خواهد شد. برای مصرفکنندگان نیز پیامکهای هشدار ارسال میشود و در صورت استمرار تخلف و عبور از سقفهای تعیینشده، اقدامات قانونی و محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: اطلاعات مربوط به مشترکانی که بیش از میزان مجاز برداشت دارند، در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد و در چارچوب قوانین، اقدامات لازم برای کنترل مصرف انجام میشود.
تشریح وضعیت چاههای غیرمجاز اطراف تالابها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس درباره وضعیت منابع آبی تالابهای استان نیز گفت: در استان فارس ۱۴ تالاب وجود دارد که مجموع ظرفیت ذخیره آب آنها حدود ۲ میلیارد مترمکعب است، اما تغییرات ایجادشده در طبیعت و دخالتهای انسانی در وضعیت برخی از این تالابها تأثیرگذار بوده است.
بدری با اشاره به وظایف شرکت آب منطقهای در کارگروه تالابهای استان افزود: نصب کنتورهای هوشمند، پر کردن چاههای غیرمجاز و فراهم کردن شرایط لازم برای انتقال و رهاسازی آب به سمت تالابها از جمله اقداماتی است که در حوزه وظایف این شرکت دنبال میشود.
وی درباره تالاب بختگان گفت: در این منطقه اقدامات لازم برای تکمیل سازههای انتقال آب و ایجاد مسیر مناسب برای رهاسازی آب انجام شده تا در صورت تخصیص آب به محیط زیست، آب بهصورت مستقیم به تالاب برسد و در مسیر، مورد استفادههای دیگر قرار نگیرد.
بدری درباره تالاب پریشان اظهار داشت: وضعیت این تالاب بسیار نگرانکننده است و سطح آب آن بهشدت پایین رفته است. اطراف تالاب نیز تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز وجود دارد که شرکت آب منطقهای در چند نوبت برای پر کردن این چاهها اقدام کرده، اما اجرای کامل این طرح نیازمند همکاری سایر دستگاههای متولی است.
وی تأکید کرد: موضوع تالاب پریشان یک مسئله بینبخشی است و فرمانداری، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، محیط زیست، سازمانهای مردمنهاد و سایر دستگاههای مرتبط باید برای تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز اطراف این تالاب همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس افزود: این شرکت آمادگی کامل دارد تا در صورت فراهم شدن شرایط و همکاری دستگاههای متولی، نسبت به پر کردن چاههای غیرمجاز اطراف تالاب پریشان اقدام کند.
وی درباره دیگر تالابهای استان گفت: وضعیت تالاب مهارلو در مقایسه با پریشان مناسبتر است و در برخی مناطق نیز تعداد چاههای غیرمجاز قابل توجه نیست؛ با این حال، کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در تمام مناطق استان با جدیت دنبال میشود.
مصرف آب کامفیروز باید متناسب با منابع آبی موجود باشد
مدیرعامل آب منطقهای فارس در پاسخ به پرسش ایلنا درباره انتشار تصاویری از خشک شدن برخی اراضی کشاورزی و شالیزارهای منطقه کامفیروز در فضای مجازی گفت: هر سال در ابتدای فصل، بر اساس برنامه منابع و مصارف، میزان آبی که میتوان برای پاییندست سد درودزن اختصاص داد، مشخص میشود.
وی افزود: برای نمونه، ممکن است بر اساس میزان آب موجود، مقدار مشخصی آب برای سطح مشخصی از اراضی کشاورزی تعیین شود، اما در برخی موارد کشاورزان بیش از سطح تعیینشده اقدام به کشت میکنند و در نتیجه با کمبود آب مواجه میشوند.
بدری ادامه داد: در کامفیروز نیز تلاش شد با توجه به اهمیت منطقه، آب قابل توجهی اختصاص داده شود و اقدامات کنترلی برای مدیریت توزیع آب افزایش یافت.
وی گفت: تعداد اکیپهای نظارتی و کنترلی در منطقه افزایش پیدا کرده و سهم آب هر کشاورز نیز متناسب با میزان زمین و حقابه او تعیین میشود. یکی از مشکلات، کشت بیش از ظرفیت منابع آبی موجود است؛ یعنی زمانی که میزان آب محدود است، نباید سطح کشت افزایش پیدا کند، چرا که این مسئله در نهایت موجب ایجاد مشکل در تأمین آب میشود.
وی افزود: با مجموعه تدابیر اتخاذشده، بخش قابل توجهی از مشکلات مدیریت و تأمین آب منطقه برطرف شده است.
مشکلات فنی پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فارس
مدیرعامل آب منطقهای فارس در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس گفت: این پروژه با مشکلات فنی مواجه شده و اطلاعات و بررسیهای جدید نیز در حال انجام است.
وی افزود: پروژه انتقال آب نیازمند تمرکز و حمایت بیشتری است و سرمایهگذار نیز برای ادامه فعالیت به حمایتهای اعتباری و تسهیلاتی نیاز دارد.
بدری با اشاره به اهمیت انتقال آب از دریا برای تأمین نیازهای آبی استان اظهار کرد: استان فارس به دلیل همجواری با مناطق ساحلی و قرار گرفتن در مسیر انتقال آب، ظرفیت استفاده از این منبع را دارد و باید برای پیشبرد پروژههای مربوط به انتقال آب از دریا تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی تأکید کرد: پیشرفت فیزیکی پروژهها باید در کنار میزان هزینهکرد و اعتبارات مصرفشده مورد بررسی قرار گیرد و صرف اعلام درصد پیشرفت فیزیکی نمیتواند به تنهایی بیانگر وضعیت واقعی پروژه باشد.