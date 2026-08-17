مدیریت شهری تقاطعات رهاشده شیخ آباد و خوارزمی را دریابد

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دو پروژه تقاطع غیر همسطح مهم ترافیک و حمل و نقلی شیخ آباد و خوارزمی خطاب به شهردار کرج، اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح خوارزمی به صورت EPCدر 9 شهریور 1404 با قراردادی به مبلغ سه هزار و پانصد و چهل میلیارد ریال به مدت 15 ماه ابلاغ شد که با فرض 3 ماهه توقف مجاز جنگ،طبق ساختار شکست باید پیشرفت پروژه 60 درصد باشد که متاسفانه امروز پیشرفت این پروژه 15درصد است که جای تاسف است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در باب پروژه تقاطع غیرهمسطح شیخ‌آباد گفت: این تقاطع بصورت EPC در تاریخ 15 شهریورماه به مبلغ سه هزار و یکصدو هفتاد میلیارد ریال مدت 15 ماهه ابلاغ شد و با فرض توقف 3 ماهه مجاز،پیشرفت بر اساس ساختار و شکست باید 60 درصد باشد که امروز 35 درصد است که پیمانکاران با علم پیچیدگی‌ها و جابجایی تأسیسات و معارضات قیمت و زمان قرارداد را اعلام و برنده شدن که این دو پروژه در وضعیت بحرانی قرار دارد.

رحیمی محمودآبادی شباهت این دو پروژه مهم کلانشهرکرج را با یک پروژه درجه سوم بین راهی مقایسه کرد و اظهار داشت: پروژه‌های تقاطع خوارزمی و شیخ‌آباد، نامنظم، غیر مهندسی، عملیات عمرانی بدون رعایت حقوق عابران پیاده،پیاده‌روهای مسیر ناایمن و شلخته، دسترسی مسیر عبور وسایل نقلیه بدون علائم راهنمایی، حریم کارگاه‌ها آشفته و نامرتب که تداعی یک پروژه جنگ زده را نشان می‌دهد لذا‌ شهرداری کرج باید هر چه سریعتر پیشرفت فیزیکی خوارزمی و شیخ آباد را شتاب دهد و وضعیت آشفته کارگاه ها را خارج کند.

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