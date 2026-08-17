آموزش و مهارتآموزی بیش از ۳ هزار مددجو و نوجوان البرزی در تابستان ۱۴۰۵
مدیرکل کمیته امداد استان البرز از اجرای برنامههای آموزشی با هدف پایدارسازی مشاغل و آمادهسازی نسل جوان برای ورود به بازار کار خبر داد
به گزارش ایلنا از البرز، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان، از اجرای برنامههای آموزشی و مهارتآموزی در حوزه اشتغال و توانمندسازی خبر داد و گفت: در دو ماه ابتدایی تابستان ۱۴۰۵، آموزشهای مرتبط با پایدارسازی مشاغل برای ۲ هزار و ۴۱۲ نفر از مددجویان استان برگزار شده است.
البرزی با اشاره به اهمیت آموزش در مسیر توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی کمیته امداد در حوزه اشتغال، ارائه آموزشهای کاربردی و تخصصی برای حفظ و توسعه مشاغل ایجادشده و افزایش توانمندی اقتصادی مددجویان است.
وی افزود: در همین راستا، طی دو ماه ابتدایی تابستان سال جاری، ۲ هزار و ۴۱۲ نفر از مددجویان استان در دورههای آموزشی پایدارسازی شغلی شرکت کرده و مهارتهای مورد نیاز برای استمرار و رونق فعالیتهای اقتصادی خود را فرا گرفتند.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: در بخش دیگری از برنامههای آموزشی، بیش از ۶۰۰ نفر از دانشآموزان و نوجوانان تحت حمایت نیز به آموزشگاههای فنی و حرفهای معرفی شدهاند تا با فراگیری مهارتهای تخصصی و حرفهای، زمینه مناسبی برای ورود به بازار کار و انتخاب مسیر شغلی آینده خود داشته باشند.
البرزی با تأکید بر اینکه آموزش و مهارتآموزی از پایههای اصلی توانمندسازی است، خاطرنشان کرد: رویکرد کمیته امداد حرکت از حمایتهای صرفاً معیشتی به سمت ایجاد توانایی، مهارت و درآمد پایدار است و برنامههای آموزشی با توجه به نیاز بازار کار و ظرفیتهای شغلی استان دنبال میشود.