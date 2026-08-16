استاندار: جشن روز قزوین با حضور وزرای دولت برگزار میشود
استاندار قزوین گفت: تدارک برگزاری یک جشن باشکوه با حضور وزرای دولت به مناسبت ثبت جهانی قلعه الموت و روز ملی قزوین را دیدهایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه با رئیسان اتحادیههای صنفی استان گفت: جشن روز قزوین با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، گردشگری و صنعتی استان و همچنین ارتقای نشاط و شادابی اجتماعی در میان مردم، در قالب «هفته قزوین» برنامهریزی و تدارک دیده شده است.
وی گردشگری را یکی از اولویتهای اصلی توسعه استان دانست و آن را حلقه اتصالی برای رونق اقتصادی و پویایی فعالان صنفی توصیف کرد.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای گردشگری اظهار داشت: قزوین از ظرفیتهای بیبدیلی در جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است؛ بهرهبرداری درست از این ظرفیتها میتواند علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه پویایی و شکوفایی اصناف را نیز فراهم کند.
نوذری تأکید کرد: باید قزوین را بیش از پیش به مردم کشور و دنیا معرفی کنیم تا با جذب گردشگر، شاهد رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی و صنفی در سطح استان باشیم.
وی همچنین بر لزوم معرفی و تقویت سوغات قزوین مانند باقلوا بهعنوان یک ظرفیت هویتی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: معرفی و تقویت سوغات شاخص قزوین مانند باقلوا، ضمن حفظ هویت فرهنگی استان، به رونق اصناف و توسعه اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار قزوین گردشگری را موضوعی فرابخشی دانست که با همکاری همه دستگاهها، اصناف و فعالان اقتصادی میتواند به یکی از محرکهای اصلی توسعه پایدار قزوین تبدیل شود.
نوذری با تأکید بر اهمیت جایگاه اصناف بهعنوان یکی از پایههای اقتصاد و آرامش اجتماعی، خواستار همکاری صمیمانه میان مجموعههای صنفی و دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ چهره فرهنگی و هویتی شهر گفت: اصناف همواره در کنار مردم و در خدمت توسعه استان بودهاند؛ انتظار میرود با رعایت هنجارهای اجتماعی و ارزشهای عمومی، فضای کسبوکارها نیز در مسیر مطلوبی قرار بگیرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه در برخی حوزهها از جمله رعایت شئون حجاب و پخش موسیقی در واحدهای صنفی بهتر است با رویکردی اجتماعیمحور و با لحاظ ملاحظات عرفی و فرهنگی شهر، همراهی و همدلی اصناف را جلب کنیم تا ضمن حفظ کرامت شهروندان، چهره شهر نیز در شأن مردم متدین قزوین باقی بماند.
نوذری اضافه کرد: برخی رفتارها، در صورت تبدیلشدن به هنجار عمومی، میتوانند چهره شهر را مخدوش کنند؛ ازاینرو حل این مسائل باید با گفتوگو، اقناع و همکاری متقابل و نه با برخوردهای شتابزده، دنبال شود.
استاندار قزوین ضمن قدردانی از همراهی و پشتیبانی اصناف، این قشر را از فعالترین و پایکارترین مجموعههای اقتصادی کشور در دورانهای مختلف برشمرد و تأکید کرد: اصناف در جنگهای دوم و سوم علیه کشور نیز همواره در کنار مردم و نظام، مردانه پای کار آمدند و نقش مؤثری در صیانت از آرامش و تابآوری اقتصادی ایفا کردند.
نوذری با اشاره به اثرگذاری تحریمها، تورم و مشکلات اقتصادی موجود بر فضای بازار افزود: با وجود این شرایط دشوار، قزوین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پایینترین نرخ تورم را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است؛ این مهم، نشاندهنده همدلی و همراهی اصناف و مدیریت درست اقتصادی استان است.
وی در پایان بر عزم مدیریت استان برای حمایت از اصناف، رفع موانع کسبوکار و توسعه تعامل سازنده میان اتحادیهها و مدیریت شهری و استانی تأکید کرد و ادامه داد: تدارک برگزاری یک جشن باشکوه با حضور وزرای دولت به مناسبت ثبت جهانی قلعه الموت و روز ملی قزوین را دیدهایم.