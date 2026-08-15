مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی:
هدف نظام سلامت درمان بدون دغدغه بیماران و شهروندان است / تحریمها، تغییرات نرخ ارز، آسیب زیرساختها، کاهش تخصیص ارز؛ 4 ضلع چالشهای دارویی
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: هدف نظام سلامت، درمان بدون دغدغه بیماران و شهروندان است. با توسعه زیرساختهای درمانی و تأمین خدمات تخصصی، بیماران خاص در این استان بدون هیچگونه دغدغهای از روند درمان و پیگیریهای پزشکی خود بهرهمند میشوند. برای بیماران خاص مسیرهای مختلفی در راستای ساماندهی خدمات درمانی پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد نظری در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: هیچ بیماری نباید برای ادامه فرایندهای درمان، از جمله شیمیدرمانی و جراحی، با سرگردانی روبهرو شود. تاکنون موردی از سرگردانی بیماران خاص در این استان گزارش نشده و در صورت وجود هرگونه مشکل، دانشگاه علوم پزشکی استان آماده پیگیری و رفع آن است.
وی ادامه داد: از گذشته سازوکارهایی برای کمک به این بیماران در استان شکل گرفته و اکنون نیز این روند با مشارکت نهادهای حمایتی و خیرین ادامه دارد. بخشی از خدمات در مراکز درمانی دولتی و با هزینه بسیار کم ارائه میشود. در بیمارستان آیتاله خوانساری، بخشی به عنوان مرکز شیمیدرمانی سرپایی تبدیل در نظر گرفته شده و بیماران میتوانند خدمات خود را بدون بستری دریافت کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: چاقی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت است. درمانهای دارویی کاهش وزن، از جمله قرصها و آمپولهای لاغری، باید فقط با تشخیص و تجویز پزشک متخصص و در دوز مشخص انجام شود. اگر این داروها بر اساس موارد تجویزهای پزشکی مصرف شوند، میتوانند مؤثر و قابل قبول باشند، در غیر این صورت با عوارض همراه خواهند بود.
نظری به ضرورت عدم استفاده خودسرانه از داورها به ویژه داروهای لاغری تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: استفاده خودسرانه از داروهای لاغری روش درستی نیست. متأسفانه برخی افراد بدون مراجعه به پزشک و با الگوگیری از فضای مجازی، این نوع داروها را تهیه و مصرف میکنند. در حالی که افزایش دوز و مدت مصرف این داروها باید حتماً زیر نظر پزشک متخصص تنظیم شود.
وی به چاقی به عنوان یک بیماری اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: چاقی و کمتحرکی از بیماریهای موجود در بین جامعه به ویژه زندگیهای ماشینی است. چاقی به ویژه در افرادی که شاخص توده بدنی آنان بالاتر از 35 و 40 است، نیازمند مداخله درمانی از سوی پزشک متخصص است و بیتوجهی به آن میتواند زمینهساز عوارضی از جمله سندرم متابولیک، دیابت و سایر بیماریها شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: پیگیری حقوقی خسارتهای مراکز درمانی در جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان، طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت و در چارچوب روال اداری صورت گرفته است. قالب مشخصی برای ثبت خسارتها از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد و این دانشگاه نیز مانند سایر دانشگاههای علوم پزشکی در راستای وظایف محوله عمل کرد.
نظری ابراز داشت: در شرایط طبیعی، پروژههای بزرگ درمانی باید در یک بازه زمانی منطقی حدود 4 تا 5 سال، تأمین اعتبار شده و بهرهبرداری شوند. اما برخی پروژهها با تأخیرهای طولانی مواجه میشوند. طولانی شدن زمان اجرای پروژههای بزرگ علاوه بر افزایش هزینههای ساخت و تجهیز، موجب تغییر شرایط، نیازها و استانداردهای پروژه میشود و این مسئله میتواند اجرای آن را پیچیدهتر کند.
وی به تأخیر در تکمیل پروژههای درمانی استان مرکزی اشاره داشته و اضافه کرد: این تأخیرها عمدتا ناشی از تورم و تغییر در برآوردهای اولیه است، زیرا منابع مالی این پروژهها ملی بوده و زیر نظر دفتر فنی وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامهریزی نظارت میشود. تاکنون گزارشی از تخلف در هزینهکرد پروژهها دریافت نشده است و در صورت احراز هرگونه تخلف، پیگیری حقوقی انجام خواهد شد.
تحریمها، تغییرات نرخ ارز، آسیب زیرساختها، کاهش تخصیص ارز؛ 4 ضلع چالشهای دارویی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این نشست خبری به تشریح مهمترین چالشهای حوزه دارو پرداخته و گفت: تحریمها و محدودیتهای حملونقل، تغییرات نرخ ارز ترجیحی، آسیب به زیرساختهای تولید، کاهش تخصیص ارز دارویی، 4 عامل اصلی مؤثر بر وضعیت دارو است. با وجود کمبوده، تلاش شده نیاز بیماران، با تأمین داروهای جایگزین و مدیریت ذخایر پاسخ داده شود.
علی علیمحمدی به کمبوهای دارویی در مقاطع مختلف زمانی اشاره داشته و در این رابطه افزود: کمبود برخی اقلام دارویی موضوع جدیدی نیست. در مقاطع مختلف، کشور با کمبود برخی داروهای خاص، واکسن، انسولین و دیگر اقلام دارویی مواجه بوده است، اما شرایط سال 1404 به دلیل وقوع 2 دوره جنگ و قرار گرفتن کشور در شرایط خاص بحرانی، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین داروها وارد کرد.
وی به موضوع کمبود داروهای بیماران خاص اشاره کرده و ادامه داد: در برخی مقاطع کمبود داروها وجود داشته و این موضوع قابل انکار نیست. اما شرایط اینگونه نیست که یک داروی خاص فقط در یک شهر یا بیمارستان موجود باشد و در جای دیگری وجود نداشته باشد. تأمین، ورود، توزیع و سهمیهبندی داروهای بیماران خاص، در سطح کشور توسط سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت مدیریت میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به اقدامات پیشگیرانه این دانشگاه پیش از وقوع بحرانهای اخیر اشاره کرده و اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته و با پیشبینی افزایش تورم و مشکلات احتمالی تأمین دارو، به بیمارستانها اعتبارات لازم داده شد تا داروهای قابل دسترس را تا چند برابر میزان معمول خریداری و ذخیره کنند و در نتیجه حدود 6 ماه ذخیره دارویی در اختیار داشته باشند.
علیمحمدی تصریح کرد: سازمانهای بیمهگر به خصوص بیمههای پایه از جمله تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح در قبال داروهای بیماران خاص تعهداتی دارند و باید پوششهای مربوط به این بیماران را ادامه دهند. صندوق حمایت از بیماران صعبالعلاج نیز میتواند برای بیمارانی که در تأمین هزینههای درمان و دارو با مشکل مواجه هستند، حمایتهای مالی مناسبی را در نظر بگیرد.
هرگونه ادعا درباره قصور مراکز بهداشتی و درمانی باید بر پایه مستندات باشد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این نشست خبری به موضوع قصورهای پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی اشاره کرده و گفت: نمیتوان درباره قصور مراکز بهداشتی و درمانی سطح این استان بدون عدد و سند و یا حتی مدارک مستدل اظهار نظر کرد. در این راستا هرگونه ادعا باید بر پایه مستندات باشد و طبق آمارهای رسمی بررسی شود و مستندات مربوط به آن ارائه گردد.
علیرضا کمالی افزود: دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب وزارت بهداشت تخلف است و دانشگاه علوم پزشکی در صورت مشاهده، بدون هیچگونه رودربایستی با متخلفان برخورد میکند. ضروری است برخی مشکلات ساختاری در حوزه تعرفهها اصلاح شود و اگر کارانه یا پرداختها پایین است، این موضوع باید از مسیر کارشناسی و در وزارتخانه اصلاح شود، اما بیمار نباید هزینه اضافه پرداخت کند.
وی ادامه داد: در صورت اثبات دریافت زیرمیزی یا تخلف مالی، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات و مراجع قانونی ارجاع میشود و در این زمینه میان جراحان یا پزشکان شناخته شده و دیگران تفاوتی وجود ندارد. دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در برخورد با تخلفات پزشکی تعارف ندارد. از بزرگترین جراحان تا تازهکارترین پزشکان، همه در برابر قانون یکسان هستند و نظارتها با جدیت ادامه دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به صورت مستمر بر مطبهای خصوصی، کلینیکها، بیمارستانهای دولتی و غیردولتی، مراکز وابسته به سپاه و ارتش، اتاقهای عمل، مراکز جراحی محدود و آزمایشگاهها نظارت دارد و برای تمامی این مجموعهها گزارشهای ماهانه از نقاط قوت و ضعف و موارد اصلاحی ارسال میشود.
برنامه پزشک خانواده شهری از شهرستان محلات آغاز شد
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این نشست خبری گفت: برنامه پزشک خانواده شهری در این استان از شهرستان محلات به عنوان نخستین منطقه بالای 20 هزار نفر آغاز شده است. این برنامه با هدف ساماندهی خدمات حوزه سلامت، کاهش سرگردانی شهروندان، توسعه پیشگیری، استقرار نظام ارجاع الکترونیک و کاهش پرداختی شهروندان در حوزه سلامت در حال اجرا است.
جواد جواهری به فرایندهای برنامه پزشک خانواده اشاره داشته و افزود: در این برنامه، برای هر جمعیت 3000 نفری یک تیم پزشک خانواده در نظر گرفته شده است. مراقبتهای پیشگیرانه، آموزش سلامت، واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار، شناسایی زودهنگام بیماریها، غربالگری سرطان، دیابت و فشار خون و پیگیری مستمر وضعیت سلامت افراد، بخشی از وظایف تیمهای پزشک خانواده است.
وی ادامه داد: ارجاع الکترونیک از دیگر محورهای مهم برنامه پزشک خانواده است. برای پوشش جمعیت پیشبینیشده در شهرستان محلات، حدود 20 تیم پزشک خانواده مورد نیاز است که تاکنون 15 پزشک تأمین و اعزام شدهاند و تأمین 5 پزشک دیگر در حال پیگیری است. برای اسکان پزشکان و نیروهای سلامت 10 پانسیون در حال آمادهسازی است و خیرین سلامت در این زمینه مشارکت کردهاند.