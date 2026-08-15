راز یک قتل پس از ۷ سال در آمل فاش شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجید باقری در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف در جاده دشت شقایق محور پلور به رینه یک خودروی پژو ۲۰۶ پس از برخورد با خودروی دیگر به داخل دره سقوط کرد و سرنشین زن آن که دچار جراحات شدید شده بود، پس از انتقال هوایی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل جان خود را از دست داد.

وی افزود: با صدور دستور قضایی برای بررسی مجدد پرونده در سال ۱۴۰۴، کارآگاهان پلیس آگاهی آمل تحقیقات تخصصی خود را دوباره از سر گرفتند و با بررسی سوابق تماس پیامک ها تراکنش های بانکی و ارتباطات پنهانی میان همسر متوفی و راننده خودروی مقابل به سرنخ های مهمی دست یافتند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با بررسی ابعاد مختلف پرونده دریافتند متهمان پیش از وقوع حادثه نیز چندین بار در صدد آسیب رساندن به مقتول بوده و در نهایت با برنامه ریزی قبلی زمینه وقوع حادثه را در محور پلور به رینه فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده خودروی مقتول در محل مورد نظر متوقف شده و خودروی متهمه با آن برخورد کرده و باعث سقوط خودرو به داخل دره شده است؛ اقدامی که بنا بر مستندات پلیس با هدف صحنه سازی و طبیعی جلوه دادن مرگ مقتول به عنوان یک سانحه رانندگی انجام شده بود.

سرهنگ باقری اظهار کرد: با تکمیل تحقیقات و صدور دستور قضایی، تیم ویژه پلیس آگاهی آمل با همکاری پلیس آگاهی استان مازندران به تهران اعزام شده و در عملیاتی هماهنگ و غافلگیرانه هر دو متهم را در دو محل جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل با بیان اینکه متهمان پس از انتقال به شهرستان آمل در جریان تحقیقات تخصصی به طراحی قبلی برای قتل و نحوه اجرای نقشه اعتراف کردند، گفت: در نهایت متهمان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.

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