رئیس سازمان منابع طبیعی کشور خبر داد:
اجرای 30 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور / روشهای نوین تأمین مالی به استانها ابلاغ شد
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 125 میلیون هکتار عرصههای مستعد آبخیزداری در کشور وجود دارد که فرایند مطالعاتی برای 46 میلیون هکتار آن انجام شده است. از این میزان تاکنون برای 30 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده و به بهرهبرداری رسیده است. همچنین 16 میلیون هکتار نیز آماده اجرا است که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، رضا افلاطونی در جریان بازدید از پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز جاسب از توابع شهرستان دلیجان، افزود: اگرچه اجرای طرحهای آبخیزداری یک وظیفه حاکمیتی است، اما به دلیل محدودیتهای بودجهای، روشهای نوین تأمین مالی را به استانها ابلاغ کردهایم که از جمله آنها میتوان به تعریف طرحهای مشارکتی بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اشاره کرد.
وی ادامه داد: جذب مشارکت خیرین منابع طبیعی و همچنین جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکتی، از دیگر روشهای نوین تأمین مالی ابلاغ شده به استانها است. دستورالعملهای اجرایی این روشهای نوین تأمین مالی به تمامی استانهای کشور ابلاغ شده است و در این راستا انتظار میرود با همکاری ادارات کل استانی، شاهد تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار آبخیزداری در سطح کشور باشیم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: با توجه به آورد رودخانهها و حجم بارندگی، مرمت سازههای موجود در منطقه جاسب کافی است. همچنین با توجه به ساخت 10 بند خاکی و سنگچین (سنگوملات) در این منطقه، عملیات مکانیکی انجام شده در این حوزه از کیفیت قابلقبولی برخوردار است و نیازی به ایجاد سازههای جدید نیست. باید برنامهریزی جدی برای مرمت و بازسازی سازههای موجود انجام شود.
افلاطونی تصریح کرد: انجام اقدامات تلفیقی در حوزههای آبخیز ضروری است. در کنار اقدامات مکانیکی، اجرای عملیات بیولوژیک نظیر توسعه پوشش گیاهی، بوتهکاری، بذرپاشی و احیای مراتع باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد. بررسیهای میدانی نشان میدهد میزان آورد سیلابی، حجم بارندگی و دبی رودخانهها در این منطقه، ظرفیت بالایی برای تقویت پوشش گیاهی دارد. ظرفیتی که باید از آن بهترین بهرهوری را داشت.
وی بر ضرورت افزایش پوشش گیاهی در منطقه در راستای اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: افزایش پوشش گیاهی و اقدامات بیولوژیک در حوزه آبخیز جاسب باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر و دستگاههای اجرایی قرار گیرد. امید است با همکاری شهروندان و بهرهبرداران محلی، شاهد اجرای موفق این طرحها و بهبود پایدار وضعیت منابع طبیعی در این منطقه باشیم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: مساحت حوزه آبخیز مشهد اردهال حدود 15 هزار هکتار است. تاکنون اقدامات مکانیکی مناسبی در این منطقه انجام شده و مقرر شده است تا با اصلاح طرح، عملیاتهای بیومکانیکی و بیولوژیکی نیز تقویت شود. در این راستا، احیای حدود 1000 هکتار باریجه با مشارکت بخش خصوصی، به ویژه جوامع محلی و اهالی روستاهای تابعه، در دستور کار قرار ویژه گرفته است.