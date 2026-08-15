انتخاب ایلنا آذربایجان غربی به عنوان رسانه برتر در پوشش اخبار همایش فرصتهای سرمایهگذاری«اینوا»
خبرگزاری ایلنا در آذربایجان غربی به عنوان رسانه برتر در پوشش اخبار همایش فرصتهای سرمایهگذاری«اینوا»در استان مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حاشیه مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان خانه مطبوعات آذربایجان غربی از خبرگزاری ایلنا در استان به دلیل انتشار بیشترین اخبار و مطالب درباره همایش فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان تجلیل کردند.
ایلنا آذربایجان غربی در جریان برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان، با پوشش گسترده اخبار، رویدادها و ظرفیتهای سرمایهگذاری، نقش مؤثری در انعکاس فرصتهای اقتصادی و معرفی توانمندیهای استان ایفا کرد.
این تقدیر در راستای ارج نهادن به فعالیت رسانههایی انجام شد که با اطلاعرسانی و پوشش مستمر، زمینه معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری آذربایجان غربی و جلب توجه سرمایهگذاران به فرصتهای موجود در استان را فراهم کردند.