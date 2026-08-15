به گزارش خبرنگار ایلنا، در حاشیه مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان خانه مطبوعات آذربایجان غربی از خبرگزاری ایلنا در استان به دلیل انتشار بیشترین اخبار و مطالب درباره همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان تجلیل کردند.

ایلنا آذربایجان غربی در جریان برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، با پوشش گسترده اخبار، رویدادها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، نقش مؤثری در انعکاس فرصت‌های اقتصادی و معرفی توانمندی‌های استان ایفا کرد.

این تقدیر در راستای ارج نهادن به فعالیت رسانه‌هایی انجام شد که با اطلاع‌رسانی و پوشش مستمر، زمینه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی و جلب توجه سرمایه‌گذاران به فرصت‌های موجود در استان را فراهم کردند.

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