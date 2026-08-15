استان همدان به مدیران جسورتر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، عباس صوفی امروز در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در جریان جنگ تحمیلی رمضان نیز نقش بی‌بدیلی ایفا کردند و در کنار مردم، مسئولان، نظام و کشور ایستادند و اجازه ندادند دشمن با انتشار اخبار دروغ و عملیات روانی میان مردم اختلاف و تفرقه ایجاد کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصحاب رسانه در این شرایط به‌خوبی وظیفه خود را انجام دادند و با اطلاع‌رسانی درست به افزایش آگاهی عمومی، امیدآفرینی و حفظ انسجام جامعه کمک کردند که این اقدام ارزشمند جای قدردانی دارد.

صوفی افزود: امیدواریم در زمان مناسب، نظام و مجموعه‌های مسئول نیز به بهترین شکل از تلاش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه در جریان این جنگ قدردانی کنند و روند اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و امیدآفرین همچنان استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در دوره نمایندگی مجلس گفت: در طول دوره نمایندگی علاوه بر انجام وظایف قانونی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، پیگیری مسائل کشور، استان همدان و حوزه انتخابیه همدان و فامنین نیز همواره مورد توجه بوده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن روند توسعه استان گفت: اگر می‌خواهیم همدان توسعه‌یافته داشته باشیم باید برای آن کار و تلاش کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم.

صوفی افزود: در این مسیر رسانه‌ها نقش مهمی دارند و خبرنگاران باید با مطالبه‌گری مستمر مسئولان را نسبت به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و همچنین مشکلات موجود حساس کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همدان در حوزه گردشگری اظهار کرد: اگر قرار است استان همدان در گردشگری موفق باشد باید تلاش بیشتری انجام دهیم و از رسانه‌ها نیز انتظار می‌رود در این حوزه مطالبه‌گری کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: رهاورد اصلی توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است و پرسش این است که آیا همدان با وجود بیش از یک هزار و ۸۰۰ جاذبه گردشگری توانسته به اهداف اقتصادی مورد انتظار خود در این بخش دست پیدا کند؟

صوفی گردشگری را موتور محرکه توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: باید روی این حوزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد تا ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی همدان به ثروت و اشتغال تبدیل شود.

وی یکی از نیازهای مهم استان را فعال شدن فرودگاه همدان عنوان کرد و گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی فرودگاه همدان هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در جابه‌جایی مسافر و توسعه گردشگری و اقتصادی استان پیدا کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق گردشگری، سرمایه‌گذاری و جذب مسافر دسترسی مناسب حمل‌ونقلی اهمیت زیادی دارد و فعال شدن پروازهای فرودگاه همدان باید با جدیت دنبال شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقامتی استان گفت: در حوزه هتل‌داری نیز باید حضور و سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم چراکه افزایش شمار گردشگران بدون توسعه ظرفیت اقامتی و خدمات گردشگری امکان‌پذیر نیست.

صوفی همچنین از پیگیری اجرای قطار برقی همدان خبر داد و اظهار کرد: طرح قطار برقی همدان تهران در حال پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.

وی اجرای قطار برقی را کاری سنگین و مهم دانست و گفت: با بهره‌برداری از این طرح زمان سفر ریلی همدان به تهران به حدود ۲ ساعت کاهش خواهد یافت که می‌تواند تاثیر مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات استان داشته باشد.

وی همچنین از ورود طرح چهاربانده کردن مسیر ایستگاه راه‌آهن به همدان به مرحله عملیاتی خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با توسعه شهری دارد، گفت: هرچه تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد شهرداری‌ها نیز از این روند منتفع می‌شوند و منابع بیشتری برای توسعه و آبادانی شهرها در اختیار خواهند داشت.

صوفی ادامه داد: توسعه اقتصادی باید به گونه‌ای دنبال شود که آثار آن در زندگی مردم دیده شود و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در نهایت به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و رونق شهرها و روستاهای استان منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی استان همدان گفت: در حوزه کشاورزی باید توسعه صنایع تبدیلی با جدیت بیشتری دنبال شود چراکه بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی استان بدون فرآوری مناسب از چرخه ارزش افزوده خارج می‌شود.

صوفی افزود: سالانه نزدیک به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود اما سهم صنایع تبدیلی و فرآوری از این میزان ناچیز است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی اظهار کرد: باید از فناوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، مدیریت مصرف آب و افزایش ارزش افزوده محصولات استفاده کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم صنایع تبدیلی استان را ارتقا دهیم تا محصولات کشاورزی به جای فروش خام، پس از فرآوری و بسته‌بندی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه درآمد بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.

صوفی همچنین به ظرفیت‌های معدنی استان همدان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۲ ماده معدنی در استان شناسایی شده که مجموع ذخایر آنها حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود اما میزان برداشت از این ظرفیت بسیار ناچیز است و بخش قابل توجهی از مواد استخراج‌شده نیز به صورت خام فروخته می‌شود.

وی افزود: این ظرفیت عظیم باید به ایجاد صنایع فرآوری و ارزش افزوده تبدیل شود و نباید اجازه دهیم منابع معدنی استان بدون ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم، به صورت خام از استان خارج شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از توسعه اقتصادی باید افزایش رفاه و درآمد مردم باشد و باید از ظرفیت‌های موجود در استان به گونه‌ای استفاده کنیم که مردم از ثروت و منابع منطقه بهره‌مند شوند.

صوفی با تاکید بر نقش خبرنگاران در پیگیری مسائل اقتصادی گفت: خبرنگاران باید پرسشگر و کنشگر باشند و از مسئولان بپرسند چرا ظرفیت‌هایی مانند فرودگاه همدان، پرواز همدان-مشهد یا قطار پنج‌ستاره با استقبال مورد انتظار مواجه نمی‌شود.

وی افزود: بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی مردم بازمی‌گردد چراکه بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات اقتصادی به دنبال سفرهای ارزان‌تر هستند و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که تقاضا برای برخی خدمات و سفرهای گران‌تر نیز کاهش یابد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین برای رونق گردشگری و حمل‌ونقل تنها ایجاد زیرساخت کافی نیست و باید شرایط اقتصادی مردم، هزینه سفر و قدرت خرید خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.

صوفی از پیگیری توسعه صنایع غذایی استان نیز خبر داد و گفت: موافقت طرح توسعه کارخانه شیر همدان برای تولید محصولاتی همچون بستنی و شیرخشک گرفته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد گفت: مجوز بندر خشک برای این منطقه صادر شده است و اگر به‌درستی مدیریت و از ظرفیت‌های آن استفاده شود می‌تواند به یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

صوفی افزود: منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و گسترش مبادلات تجاری استان نقش مهمی داشته باشد و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مدیران توانمند در دستگاه‌های اجرایی استان گفت: از استاندار همدان انتظار داریم از مدیران فعال، پویا، جسور و اهل کار در دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.

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