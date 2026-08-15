به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمد موسوی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲۲:۱۵ شب گذشته، ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، وقوع حریق در بانک سپه واقع در خیابان امام خمینی(ره) به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: این حریق در قسمت انتهایی طبقه اول یک مجتمع مسکونی دوطبقه که محل استقرار شعبه بانک بود، رخ داد و بلافاصله چهار اکیپ آتش‌نشانی با چهار دستگاه خودروی سبک و سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش ادامه داد: با توجه به حساسیت محل و شدت حریق، هماهنگی لازم با رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام شد و عوامل دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل آب، برق و گاز و همچنین نیروهای انتظامی در محل حادثه حضور یافتند.

موسوی با اشاره به حضور ۱۲ آتش‌نشان در این عملیات تصریح کرد: شدت آتش‌سوزی به‌گونه‌ای بود که در صورت تأخیر در عملیات، احتمال گسترش حریق به ساختمان‌های مجاور، طبقه دوم و بخش‌های دیگر ساختمان وجود داشت، اما سرعت عمل و هماهنگی آتش‌نشانان از سرایت آتش جلوگیری کرد.

وی گفت: عملیات مهار و اطفای حریق و همچنین تهویه دود ساختمان پس از تلاش مستمر نیروهای آتش‌نشانی در ساعت ۰۰:۲۰ بامداد با اعلام فرمانده عملیات به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

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