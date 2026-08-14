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رئیس هلال‌احمر شهرستان کلاردشت خبر داد:

نجات یک کوهنورد مصدوم در علم‌کوه پس از 17 ساعت عملیات امدادی

نجات یک کوهنورد مصدوم در علم‌کوه پس از 17 ساعت عملیات امدادی
کد خبر : 1825811
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رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کلاردشت گفت: یک کوهنورد 33 ساله که در مسیر صعود به قله علم‌کوه بر اثر برخورد سنگ مصدوم شده و به داخل یخچال طبیعی پاتخت سقوط کرده بود، با تلاش امدادگران پس از 17 ساعت نجات یافت.

به گزارش ایلنا، امیرحسین عسگرزاده افزود: این حادثه در مسیر موسوم به دندان اژدها در منطقه علم‌کوه اتفاق افتاده است. این کوهنورد بر اثر برخورد سنگ با وی، تعادل خود را از دست داده و به داخل یخچال طبیعی پاتخت سقوط کرده بود.

وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، تیم امدادونجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان کلاردشت به منطقه اعزام شده و پس از چند ساعت پیمایش در مسیر سخت و صعب‌العبور کوهستانی، پس از حدود ساعت 24 به محل حضور مصدوم رسید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کلاردشت اظهار داشت: نجاتگران پس از دسترسی به مصدوم، اقدامات امدادی را برای وی انجام دادند. در پی آسیب‌های متعدد فرد مصدوم، عملیات انتقال با استفاده از تجهیزات تخصصی، بسکت و طناب انجام شد.

عسگرزاده به آخرین وضعیت این کوهنورد شده اشاره داشته و تصریح کرد: این فرد مصدوم پس از انتقال به پناهگاه، ادامه مسیر را با همراهی نیروهای امدادی پیمایش کرد و در نهایت برای دریافت خدمات تخصصی پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

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