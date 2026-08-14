یک کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور اراک به خمین

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری دووسیلو در محور مواصلاتی اراک به خمین حدفاصل روستاهای حسن‌آباد و کودزر، به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد.

وی به فرایند رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی پایگاه اورژانس گیلی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این حادثه، یک دختر نوجوان 16 ساله در صحنه وقوع حادثه جان خود را از دست داد و 2 نوجوان 14 و 15 ساله نیز مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: هر 2 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی، توسط تکنسین‌های اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.

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