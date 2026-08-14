یک مسئول انتظامی خبر داد؛
دستگیری عامل آتشسوزی خودروها در بروجرد
فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از دستگیری عامل آتشسوزی چند دستگاه خودرو در یکی از محلههای شهر بروجرد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «مهدی مهدویکیا» امروز جمعه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتشسوزی چند دستگاه خودرو در یکی از محلههای شهر بروجرد، تیمهای عملیاتی و عوامل انتظامی بلافاصله در محل حاضر و عامل این حادثه در محل دستگیر شد.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و استعلام سوابق متهم دستگیر شده، مشخص شد که وی دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت، فروش مواد مخدر و… است.
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: متهم بهمراه پرونده مربوطه جهت طی مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.