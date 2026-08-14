جوان 30 ساله در کانال آب کشاورزی زیاران غرق شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسلام باقری، مسئول آتش‌نشانی آبیک، با تأیید این خبر گفت: نیروهای امدادی بلافاصله پس از اطلاع در محل حاضر شدند و جسد این شهروند را با همکاری هلال‌احمر از آب خارج کردند. پیکر متوفی برای طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی و سپس تحویل نیروی انتظامی شد.

وی با ابراز تأسف از تکرار این حوادث، هشدار داد:با توجه به وقوع سه فقره غرق‌شدگی در مدت کوتاه، از شهروندان تقاضا داریم به هیچ وجه در این مسیرهای آبی شنا نکرده و حتی از نزدیک شدن به حاشیه کانال‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند، چراکه جریان آب بسیار خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی است.

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