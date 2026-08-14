در قزوین رخ داد؛
جوان 30 ساله در کانال آب کشاورزی زیاران غرق شد
سومین حادثه غرقشدگی طی یک ماه اخیر در رودخانه و کانالهای آب کشاورزی منطقه زیاران به وقوع پیوست. این بار، جوانی حدوداً 30 ساله از شهرستان نظرآباد (استان البرز) در این کانال جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسلام باقری، مسئول آتشنشانی آبیک، با تأیید این خبر گفت: نیروهای امدادی بلافاصله پس از اطلاع در محل حاضر شدند و جسد این شهروند را با همکاری هلالاحمر از آب خارج کردند. پیکر متوفی برای طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی و سپس تحویل نیروی انتظامی شد.
وی با ابراز تأسف از تکرار این حوادث، هشدار داد:با توجه به وقوع سه فقره غرقشدگی در مدت کوتاه، از شهروندان تقاضا داریم به هیچ وجه در این مسیرهای آبی شنا نکرده و حتی از نزدیک شدن به حاشیه کانالها و رودخانهها خودداری کنند، چراکه جریان آب بسیار خطرناک و غیرقابل پیشبینی است.