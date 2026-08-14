مرگ تلخ نوجوان پشت فرمان پژو پرشیا در آوج
رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور فرعی شهیدآباد آوج خبر داد که در پی آن یک نوجوان ۱۵ ساله جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسین تقیخانی در این ارتباط گفت: ساعت ۹:۳۰ روز ۲۳ مرداد، یک دستگاه خودروی پژو پارس با سه نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله در محور فرعی شهیدآباد حوالی روستای پریسبانج در حال تردد بود این نوجوانان که با یکدیگر نسبت فامیلی داشته و پسرخاله بودند، خودرو را بدون اجازه والدین مورد استفاده قرار داده و نوجوان ۱۶ ساله پشت فرمان قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد: خودرو به علت عدم مهارت و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود خارج و پس از طی مسافتی با یک قطعه سنگ در حاشیه راه برخورد کرد که متأسفانه در این حادثه یکی از نوجوانان ۱۵ ساله، جان خود را از دست داد و یکی دیگر از سرنشینان نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه رانندگی بدون گواهینامه یک تخلف ساده و قابل اغماض نیست، بلکه میتواند به قیمت جان انسانها تمام شود، گفت: نوجوانی که هنوز آموزش و مهارت لازم را کسب نکرده و گواهینامه ندارد، نباید حتی برای مسافت کوتاه پشت فرمان خودرو قرار گیرد.
تقیخانی با اشاره به تبعات مالی و حقوقی اینگونه حوادث افزود: در تصادفاتی که راننده فاقد گواهینامه باشد، مقصر عملا از پوشش حمایتی بی بهره شده و علاوه بر تعقیب کیفری، خسارات وارده را هم باید شخصا جبران کند.
وی تأکید کرد: والدین باید کلید خودرو را از دسترس فرزندان فاقد گواهینامه دور نگه دارند و اجازه رانندگی به آنان ندهند. یک تصمیم هیجانی، یک دور کوتاه با خودرو و یک لحظه غفلت میتواند خانوادهای را برای همیشه داغدار کند.