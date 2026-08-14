به گزارش ایلنا از گلستان، قاسمعلی برزمینی اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه ۶ هزار نفره گرگان تخصیص پیدا کرده تا زمینه شتاب‌بخشی عملیات اجرایی و تکمیل این پروژه مهم ورزشی را در آینده نزدیک فراهم کند.

وی افزود: حدود ۱۱۵ ورزشکار استان به اردوهای تیم‌های ملی در چهار ماه گذشته دعوت شدند ودعوت این تعداد ورزشکار گلستانی به اردوهای تیم ملی نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه ورزش استان است.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته حدود ۵۰ پروژه ورزشی با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در شهرها و روستاهای استان با حمایت دولت و همراهی مسوولان ملی و استانی افتتاح شده و در اختیار جوانان و نوجوانان گلستانی قرار گرفت.

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