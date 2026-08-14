مشارکت بنادر و دریانوردی هرمزگان در پاکسازی آلودگی نفتی قشم
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر مشاهده آلودگی در سواحل شهر «سوزا» و روستای «شیبدراز» جزیره قشم عملیات مقابله با آلودگی دریایی توسط تیمهای تخصصی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و اداره بنادر قشم آغاز شد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل مکیزاده در توضیح این خبر افزود: از همان ساعات اولیه دریافت گزارش هایی مبنی بر الودگی های نفتی سواحل، آماده سازی تیم های عملیاتی برای مقابله با این آلودگی آغاز شد و عملیات میدانی از صبح روز سه شنبه ۲۰ مرداد پس از برگزاری نشست هماهنگی با بخشدار و شهردار بخش شهاب و تشریح دستورالعملهای فنی پاکسازی، وارد مرحله اجرایی شد و تجهیزات لازم از جمله بستههای پد جاذب برای تسریع در روند عملیات در اختیار تیمهای عملیاتی قرار گرفت.
وی درباره اقدامات پاکسازی در ساحل شهر سوزا نیز اضافه کرد: با توجه به مشاهده آثار آلودگی در نوار ساحلی سوزا (در داخل خشکی)، تیمهای عملیاتی مقابله با همکاری شهرداری سوزا، پاکسازی مکانیکی ساحل را با استفاده از دستگاههای لودر آغاز کردند تا از نفوذ بیشتر آلودگی به بافت ساحلی جلوگیری شود.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص عملیات دریایی و آموزش نیروهای محلی در شیبدراز نیز بیان کرد: در روستای شیبدراز، گشتهای دریایی نشان داد که آلودگی در فاصله ۱۰ متری از ساحل بر روی سطح آب شناور است به همین منظور تیم تخصصی مقابله با آلودگی با بهرهگیری از ورقهای جاذب، عملیات مهار و جمعآوری آلودگی را تا زمان تغییر وضعیت جزر و مد ادامه پیدا کرد.
مکیزاده ادامه داد: علاوه بر اقدامات تخصصی، در راستای توانمندسازی جوامع محلی نیز مقادیر کافی ورقهای جاذب در اختیار دهیاری روستای شیبدراز قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین آموزشهای تخصصی لازم در خصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و شیوههای نوین مقابله با آلودگی به نیروهای مردمی داوطلب ارائه شد تا در صورت بروز موارد مشابه، سرعت عمل در مهار آلودگی افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، طی ۲ روز گذشته لکهها و آلودگیهای نفتی در مناطقی از پهنه آبی و نوار ساحلی بخشهایی از جزیره قشم از جمله مناطق شیب دراز و نقاشه مشاهده شده است.
مدیرکل محیط زیست هرمزگان نیز اظهار امیدواری کرده است که پاکسازی ساحل و دریا و جمع آوری لکههای نفتی تا پایان امروز جمعه پایان یابد.