به گزارش ایلنا از اورژانس، وحید شادی‌نیا با اشاره به اینکه این حادثه حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز رخ داد، افزود: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه، با پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی و هفت نفر دیگر به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال یافتند.

علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

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