خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز با ۹ مصدوم

واژگونی مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز با ۹ مصدوم
کد خبر : 1825671
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، از واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اورژانس، وحید شادی‌نیا با اشاره به اینکه این حادثه حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز رخ داد، افزود: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه، با پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی و هفت نفر دیگر به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال یافتند.

علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر