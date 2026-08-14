واژگونی مینیبوس در اتوبان کسایی تبریز با ۹ مصدوم
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، از واژگونی یک دستگاه مینیبوس در اتوبان کسایی تبریز خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از اورژانس، وحید شادینیا با اشاره به اینکه این حادثه حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز رخ داد، افزود: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه، با پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گفته سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی و هفت نفر دیگر به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال یافتند.
علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.