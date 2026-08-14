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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران/تردد جنوب به شمال چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع است

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران/تردد جنوب به شمال چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع است
کد خبر : 1825668
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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد و گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با ایلنا در البرز، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده پل حصارک و محدوده پایانه شهید کلانتری سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان البرز عادی و روان است و در حال حاضر مشکل خاصی از نظر شرایط جوی در محورهای استان گزارش نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز ادامه داد: تردد تمام وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس نیز در برخی محدوده‌ها ترافیک سنگین گزارش شده است.

باقرجوان با اشاره به شرایط جوی محورهای کوهستانی گفت: در ارتفاعات محور چالوس مه‌گرفتگی وجود دارد و رانندگان باید با توجه بیشتری در این محور تردد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی از سوی مسافران گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها، رانندگان از سرعت و سبقت غیرمجاز، عجله و شتاب در رانندگی و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت فاصله طولی مناسب، توجه به علائم و توصیه‌های عوامل راهداری و پلیس راه و توقف برای استراحت در صورت خستگی و خواب‌آلودگی، از مهم‌ترین مواردی است که رانندگان باید برای پیشگیری از حوادث مورد توجه قرار دهند.

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