پیش بینی هوای استان اردبیل

به گزارش ایلنا، وزش باد نیز در این مدت غالباً ملایم تا متوسط پیش بینی می شود؛ از حوالی ظهر، با افزایش ناپایداری‌های محلی و فراهم شدن شرایط مناسب ترمودینامیکی، رشد ابرهای جوششی و شکل‌گیری رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای در برخی مناطق استان محتمل خواهد بود.

احتمال وقوع این ناپایداری‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی استان بیشتر بوده و در نقاط مستعد، وقوع صاعقه و تگرگ نیز دور از انتظار نیست.

با توجه به ماهیت محلی، سلولی و سریع‌التغییر بارش‌های همرفتی، از بعدازظهر تا اوایل شب امروز، در مناطق مستعد به‌ویژه در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی، احتمال آبگرفتگی موقت برخی معابر عمومی و شکل‌گیری روان‌آب‌های سطحی محلی وجود دارد.

با توجه به پراکندگی مکانی سامانه‌های همرفتی، توزیع بارش یکنواخت نبوده و مقدار و شدت بارش می‌تواند حتی در فواصل کوتاه مکانی، اختلاف قابل‌توجهی داشته باشد.

از روز شنبه، با تقویت جریانات شمالی و انتقال رطوبت از سوی دریای خزر، الگوی جوی استان به‌تدریج تغییر خواهد کرد.

در این شرایط، افزایش ابرناکی و استقرار آسمان نیمه‌ابری تا ابری در بخش‌هایی از استان پیش‌بینی می‌شود. در نوار شرقی استان، به‌ویژه مناطق همجوار با استان گیلان، شکل‌گیری ابرهای کم‌ارتفاع، مه و بارش‌های خفیف و گاه ریزش باران ریزه محتمل خواهد بود.

این شرایط با شدت و ضعف تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت. در سایر مناطق استان نیز طی این مدت، وقوع رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نیست. همچنین، در مناطق شرقی استان، کاهش دید افقی و پایین بودن ارتفاع پایه ابر در برخی ساعات محتمل بوده و این شرایط می‌تواند موجب محدودیت یا اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل شود. از نظر دمایی، روند افزایشی دما طی امروز و فردا ادامه خواهد داشت.

از روز یکشنبه، همزمان با تشدید جریانات شمالی، کاهش محسوس دما در استان آغاز شده و هوای نسبتاً خنک در منطقه مستقر خواهد شد؛ این روند کاهشی دما طی روز دوشنبه نیز تداوم خواهد داشت.

از اواسط روز دوشنبه، با تضعیف تدریجی جریانات مرطوب و شمالی و کاهش ناپایداری‌های جوی، از میزان ابرناکی کاسته شده و شرایط جوی استان به‌تدریج به سمت پایداری بیشتر خواهد رفت. در ادامه، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، روند افزایشی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/