گام فارس برای نجات کشاورزی از بحران آب/خسروشیرین الگوی ملی میشود
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، طرح الگویی مدیریت همبست آب، غذا و انرژی در خسروشیرین آباده را دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک الگوی موفق کشوری دانست و خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ملی برای تکمیل این پروژه شد.
به گزارش ایلنا، جعفر گوهرگانی در جریان سفر به فارس و بازدید از طرح الگویی مدیریت همبست آب، غذا و انرژی در منطقه خسروشیرین شهرستان آباده، با اشاره به ضرورت تحقق امنیت غذایی پایدار اظهار کرد: این طرح با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و فنی منحصربهفرد خود و با تأکید وزیر جهاد کشاورزی، در مسیر تبدیل شدن به یک الگوی موفق در سطح کشور قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان شرکت مجری، بهرهبرداران و دستگاههای حاکمیتی، خواستار تخصیص کامل اعتبارات ملی برای تکمیل نهایی پروژه شد و این طرح را نمونهای از پیوند سیاستهای کلان دولت با مدیریت محلی دانست.
هشدار درباره محدودیت منابع آب در آباده
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با هشدار نسبت به چالشهای منابع آبی، تغییر الگوی توسعه کشاورزی را ضروری دانست و گفت: میزان آب موجود، شامل آب چشمه و چاه، برای تأمین نیاز آبی باغها در اوج مصرف تابستان و با رسیدن درختان به سن بلوغ محدود است.
گوهرگانی تأکید کرد: هرگونه توسعه بیرویه بدون توجه به ظرفیت واقعی هیدرولوژیک منطقه، در آینده میتواند به بحران منابع آب منجر شود.
وی سیاست پیشنهادی را توقف توسعه سطح زیرکشت و جایگزینی آن با تجاریسازی، افزایش کیفیت و ارزش اقتصادی محصولات در سطح موجود عنوان کرد و افزود: این رویکرد از اتلاف سرمایهگذاریهای انجامشده جلوگیری میکند.
این مقام مسئول یکی از مهمترین نقاط قوت فنی پروژه را توپوگرافی منطقه دانست و گفت: وجود چشمه در بالادست و دشت در پاییندست، یک ظرفیت طبیعی ارزشمند ایجاد کرده است.
به گفته گوهرگانی، اختلاف ارتفاع طبیعی در منطقه امکان انتقال ثقلی آب را فراهم کرده و به این ترتیب، نیاز به تجهیزات پمپاژ و استهلاک آنها کاهش مییابد و همزمان بهرهوری انرژی و مدیریت منابع آب افزایش پیدا میکند.
وی این ویژگی را از مزیتهای مهم طرح در حوزه پیوند آب و انرژی دانست و خاطرنشان کرد: کاهش هزینههای جاری نگهداری و بهرهبرداری، جایگاه این پروژه را از نظر بهرهوری انرژی ارتقا داده است.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر تسریع در اجرای سیستمهای نوین آبیاری، ضربالاجل تعیین کرد که تمامی زیرساختهای آبیاری تحت فشار پیش از آغاز فصل سرما تکمیل شود.
گوهرگانی درباره تأمین سهم خودیاری نیز گفت: منابع مورد نیاز این بخش باید از طریق تسهیلات بانکی و ظرفیتهای شرکت مجری و با حمایت نهادهایی مانند بنیاد برکت تأمین شود.
خسروشیرین؛ الگویی برای تحول کشاورزی فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز این طرح را ظرفیت مهمی برای تحول در مدیریت کشاورزی استان دانست.
احد بهجت حقیقی در جریان بازدید میدانی از طرح الگویی بخش خسروشیرین گفت: این پروژه میتواند به الگویی برای تحول کشاورزی در سراسر فارس تبدیل شود.
وی با اشاره به بازگشت طرح به بخش خصوصی و کشاورزان بهرهبردار، آن را نمونهای از تحقق اقتصاد خصوصی در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: این تجربه نشان میدهد ظرفیت واقعی توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان و بهرهبرداران است.
بهجت حقیقی، همراهی کشاورزان منطقه، پیگیریهای مدیریتی و حمایت نماینده مردم را از عوامل مؤثر در پیشبرد این پروژه عنوان کرد و افزود: بهرهبرداران آباده و خسروشیرین ظرفیت بالایی برای اجرای طرحهای نوین کشاورزی دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به نیاز مالی پروژه گفت: اجرای این طرح به ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که حدود ۹۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه دولتی و ۱۱۸ میلیارد تومان نیز از محل خودیاری و مشارکت بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
وی افزود: تأمین بیش از نیمی از سرمایهگذاری پروژه توسط مردم و بهرهبرداران، نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشاورزی منطقه است.
بهجت حقیقی ادامه داد: عملیات خط انتقال طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و پس از انتخاب پیمانکار در فاز نخست، پروژه اکنون در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارد.
این طرح در دو فاز ۳۱۶ و ۲۱۳ هکتاری و در مجموع در سطح ۵۷۸ هکتار اجرا میشود.
صرفهجویی ۱۵۰۰ مترمکعبی آب در هر دور آبیاری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مهمترین دستاورد این پروژه را صرفهجویی هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب باکیفیت در هر دور آبیاری یکهفتهای عنوان کرد و آن را نتیجه حکمرانی آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی در حوضه دانست.
بهجت حقیقی گفت: با نصب کنتورهای هوشمند و استفاده از شیرهای مجهز به اینترنت، مدیریت تقاضای آب امکانپذیر شده و میتوان توزیع آب را مشابه سیستم توزیع سوخت مدیریت کرد.
وی افزود: استفاده از اختلاف ارتفاع طبیعی منطقه، نیاز به پمپاژ مجدد و مصرف انرژی را از بین برده و حذف استخر و مخزن نیز موجب کاهش تبخیر سطحی آب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان تأکید کرد: در صورت عملیاتی شدن این الگو با تکیه بر مشارکت مردم و بهرهبرداران، میتوان آن را ابتدا در شهرستان آباده و سپس در حوزه جِهش و مناطق همجوار توسعه داد و در نهایت به الگویی برای کل استان فارس تبدیل کرد.
به گفته وی، این رویکرد با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی، تجربه کشاورزان، مدیریت هوشمند منابع آب و افزایش بهرهوری میتواند مسیر جدیدی برای توسعه کشاورزی پایدار و تقویت امنیت غذایی در فارس ترسیم کند.