رئیس اورژانس شهرستان شاهرود خبر داد:
مرگ پسر و مصدومیت پدر دستاورد شنا در سد حسینآباد کالپوش شهرستان میامی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود گفت: شنای پدر و پسر در سد حسینآباد کالپوش شهرستان میامی، به مرگ پسر 10 ساله و مصدومیت پدر منجر شد.
به گزارش ایلنا، مهسا عظیمی افزود: یک پسربچه 10 ساله و پدر 40 ساله وی که برای شنا وارد سد حسینآباد کالپوش شهرستان میامی شده بودند، دچار حادثه غرقشدگی شدند. در این حادثه متأسفانه پسربچه جان خود را از دست داد و پدر نیز به شدت مصدوم شده است.
وی ادامه داد: پدر مصدوم شده، پس از خارج شدن از آب توسط نیروهای عملیاتی در شرایط وخیم قرار داشت. در این راستا عملیات احیای قلبی و ریوی توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه برای وی انجام شده و سپس به درمانگاه حسینآباد کالپوش منتقل شد.