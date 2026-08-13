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رئیس اورژانس شهرستان شاهرود خبر داد:

مرگ پسر و مصدومیت پدر دستاورد شنا در سد حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی

مرگ پسر و مصدومیت پدر دستاورد شنا در سد حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی
کد خبر : 1825545
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود گفت: شنای پدر و پسر در سد حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی، به مرگ پسر 10 ساله و مصدومیت پدر منجر شد.

به گزارش ایلنا، مهسا عظیمی افزود: یک پسربچه 10 ساله و پدر 40 ساله وی که برای شنا وارد سد حسین‌آباد کالپوش شهرستان میامی شده بودند، دچار حادثه غرق‌شدگی شدند. در این حادثه متأسفانه پسربچه جان خود را از دست داد و پدر نیز به شدت مصدوم شده است.

وی ادامه داد: پدر مصدوم شده، پس از خارج شدن از آب توسط نیروهای عملیاتی در شرایط وخیم قرار داشت. در این راستا عملیات احیای قلبی و ریوی توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه برای وی انجام شده و سپس به درمانگاه حسین‌آباد کالپوش منتقل شد.

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