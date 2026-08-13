به گزارش ایلنا، حبیب مسیحی تازیانی افزود: آلودگی‌های منطقه جنوب قشم تا غروب روز چهارشنبه 21 مرداد ماه تقریباً به صورت کامل جمع‌آوری شده است. در منطقه سوزا نیز آلودگی‌های نفتی با کمک شهرداری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی مسئول در حد توان و به صورت حداکثری جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: آلودگی نفتی در قسمت ساحلی شیب‌دراز نیز تا پایان روز جاری جمع‌آوری خواهد شد. همچنین در انتهای روستای نقاشه نیز که به یک جنگل 2 هکتاری از درخت‌های حرای دست‌کاشت منتهی می‌شود، عملیات پاکسازی آلودگی‌های نفتی با کمک گروه‌های مردم‌نهاد و شهروندان در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان به میزان آلودگی نفتی منتشر شده اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: حدود 32 هزار مترمربع در بخش ساحلی درگیر شده است. در بخش آبی نیز بر اساس محاسبات انجام شده در بازه زمانی 2 روز گذشته 90 هزار مترمربع درگیر آلودگی‌های نفتی شده است.

مسیحی تازیانی تصریح کرد: بر اساس رصدها و پایش‌های دقیق انجام شده، هیچگونه لاشه‌ای از دلفین، لاک‌پشت و سایر گونه‌های آبزی و کنارآبزی متأثر از این آلودگی نفتی مشاهده نشده است. خوشبختانه ساحل شیب‌دراز و زیستگاه لاک‌پشت‌های دریایی این منطقه نیز با اقدام به موقع، آسیبی ندیده است.

وی به شیوه جمع‌آوری لکه‌های نفتی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: این لکه‌ها در مناطق آبی با استفاده از پد و جاذب‌های ویژه جمع‌آوری و به محل مناسب منتقل شدند. در بخش ساحلی نیز که آلودگی نفتی به شن‌ها نفوذ کرده بود، برداشت لایه‌های شنی به عمق 2 تا 5 سانتی‌‌متر انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان به علت آلودگی‌های نفتی ایجاد شده در سواحل جزیره قشم اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: بررسی‌ها برای تعیین علت دقیق آلودگی‌های نفتی ایجاد شده در منطقه و منشاء و مسیر آن با جدیت ادامه دارد. نتایج نهایی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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