وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد:
انهدام 2 هسته عملیاتی گروهکهای تروریستی و تکفیری در سیستان و بلوچستان / دستگیری اعضای یک گروه سازمانیافته شرارت
وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیهای به انهدام 2 هسته عملیاتی گروهکهای تروریستی و تکفیری در جنوبشرق کشور اشاره داشته و اعلام کرد: 2 هسته سازمانیافته وارداتی از گروهکهای تروریستی و تکفیری هنگام ورود به کشور شناسایی و در سلسله عملیاتهای نیروهای اطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان در شهرستان خاش، تعداد 4 نفر از تروریستها دستگیر و 2 نفر دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این رابطه آمده است: به استحضار شهروندان گرامی میرساند در ادامه اقدامات آفندی و پدافندی سربازان گمنام امامزمان در ادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان و همافزایی رزمندگان غیور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و دلاور مردان فراجا، 2 هسته سازمانیافته وارداتی دیگر از گروهکهای تروریستی و تکفیری وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی شناسایی شده و منهدم شدند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: اعضای این هستههای سازمانیافته هنگام ورود به کشور شناسایی شده و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیاتهای نیروهای اطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان در شهرستان خاش، تعداد 4 نفر از تروریستها دستگیر و 2 نفر دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت هلاک شدند. این 2 هسته عملیاتی آموزشدیده که قصد اجرای پروژههای ناامنسازی و ضربه زدن به زیرساختهای اقتصادی در استان را داشتند، پیش از هرگونه اقدام شناسایی و متلاشی شدند.
وزارت اطلاعات ایران در اصلاعیه خود به انهدام یک گروه سازمانیافته شرارت اشاره کرده و آورده است: همچنین در ادامه سلسله اقدامات نیروهای حافظ امنیت و در راستای تأمین امنیت اجتماعی شهروندان استان سیستان و بلوچستان، یک باند 4 نفره سازمانیافته شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی در شهرستان زاهدان که درصدد ربایش شهروندان این منطقه و باجگیری از خانواده آنان بود، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار گرفته و به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات دستگیر شدند.
در اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت اطلاعات ایران بر ضرورت اطلاعرسانی به موقع موارد مشکوک از طریق گزارشهای مردمی تأکید شده و در این خصوص آمده است: ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان از شهروندان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات ایران (113) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیامرسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروشپلاس به آدرس @vaja113 (با تیک آبی) گزارش کنند.