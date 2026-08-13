رئیس پلیس راه استان قزوین:
بیاحتیاطی در آزادراه قزوین–رشت جان یک زن را گرفت
رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک سانحه رانندگی در آزادراه قزوین–رشت خبر داد که بر اثر آن یک زن ۵۱ ساله جان خود را از دست داد و علت حادثه نیز بیتوجهی راننده به مسیر و رعایت نکردن نکات ایمنی اعلام شد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی با اعلام جزئیات یک سانحه رانندگی در آزادراه قزوین–رشت اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۷:۲۴ در کیلومتر ۲۳ باند شمالی این آزادراه رخ داد که در آن یک دستگاه خودروی سواری رانا از مسیر اصلی منحرف و دچار سانحه شد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد راننده ۵۱ ساله خودرو به دلیل عدم تمرکز کافی بر مسیر حرکت، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و خودرو از جاده خارج شده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو که همسر راننده و مادر خانواده بود، به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و سایر اعضای خانواده نیز شاهد این حادثه تلخ بودند.
وی با اشاره به نتایج کارشناسی پلیس راه تصریح کرد: علت اصلی وقوع سانحه، بیتوجهی راننده به جلو تشخیص داده شده است. همچنین بررسیها نشان داد سرنشین فوتشده از کمربند ایمنی استفاده نکرده بود و همین موضوع موجب شد در زمان حادثه از خودرو به بیرون پرتاب شده و آسیبهای مرگباری متحمل شود.
تقیخانی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در سفرهای جادهای گفت: بسیاری از حوادث رانندگی در نتیجه چند لحظه غفلت یا حواسپرتی رخ میدهد و گاه پیامدهای جبرانناپذیری برای خانوادهها به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو، اعم از جلو و عقب، یک ضرورت است و میتواند در بسیاری از سوانح از بروز خسارتهای جانی جلوگیری کند.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از رانندگان خواست ضمن تمرکز کامل بر رانندگی، از هرگونه عامل حواسپرتی پرهیز کرده و پیش از آغاز سفر از بسته بودن کمربند ایمنی تمامی سرنشینان اطمینان حاصل کنند.