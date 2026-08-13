به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در جریان بازدید از سایت پسماند محمدآباد در محور قزوین ـ بوئین‌زهرا، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پردازش پسماند و کاهش دفن زباله تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن پسماند از ۲۶ شهر و ۳۲۰ روستای استان وارد این سایت می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ تن از این میزان در خطوط موجود پردازش و تفکیک شده و مابقی به محل دفن منتقل می‌شود که این موضوع ضرورت افزایش ظرفیت پردازش را دوچندان می‌کند.

حق‌لطفی افزود: باید با تکمیل و راه‌اندازی خط دوم پردازش، از ورود بخش عمده پسماندهای قابل بازیافت و قابل پردازش به لندفیل جلوگیری شود تا ضمن کاهش هزینه‌ها، آثار زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله نیز به حداقل برسد.

معاون عمرانی استاندار قزوین با اشاره به اجرای دو خط پردازش جدید با ظرفیت هر کدام ۲۵۰ تن در روز، گفت: با بهره‌برداری از این دو خط، ظرفیت پردازش پسماند استان ۵۰۰ تن در روز افزایش خواهد یافت و برنامه‌ریزی شده این پروژه‌ها تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین از احداث لندفیل دوم در سایت پسماند محمدآباد خبر داد و تصریح کرد: این لندفیل با وسعت حدود ۱۰ هکتار در حال اجراست و باید همزمان با توسعه خطوط پردازش تا دهه فجر آماده بهره‌برداری شود تا پاسخگوی نیازهای آتی استان باشد.

حق‌لطفی با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند تنها با توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی برای کاهش تولید زباله و اجرای جدی طرح تفکیک از مبدأ باید در کنار توسعه فیزیکی سایت دنبال شود؛ چرا که کاهش پسماند ورودی، مهم‌ترین راهکار مدیریت پایدار این حوزه است.

وی در ادامه پیشنهاد راه‌اندازی یک اپلیکیشن هوشمند برای مشارکت شهروندان در فرآیند تفکیک و بازیافت را مطرح کرد و گفت: از طریق این سامانه می‌توان امکان ثبت و اعلام پسماندهای قابل بازیافت از جمله شیشه، کاغذ و سایر مواد ارزشمند را فراهم کرد تا فرآیند جمع‌آوری و بازیافت به شکل هدفمندتر و منظم‌تری انجام شود.

در این بازدید محمد علمی سرپرست شهرداری قزوین، امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و فتوحی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیز حضور داشتند و آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای و روند فعالیت سایت پسماند محمدآباد مورد بررسی قرار گرفت.

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