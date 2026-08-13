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معاون جمعیت هلال‌احمر استان خبر داد:

4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی آزادراه زنجان به تبریز

4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی آزادراه زنجان به تبریز
کد خبر : 1825529
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معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا و یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 30 آزادراه زنجان به تبریز، 4 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، مانی علی‌اصغری به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا و یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 30 آزادراه زنجان به تبریز، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات نوآوران به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی‌ها مشخص شد این حادثه 4 مصدوم دارد. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را رهاسازی کرده و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

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