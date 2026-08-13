معاون جمعیت هلالاحمر استان خبر داد:
4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی آزادراه زنجان به تبریز
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان زنجان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا و یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 30 آزادراه زنجان به تبریز، 4 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، مانی علیاصغری به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا و یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 30 آزادراه زنجان به تبریز، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان زنجان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات نوآوران به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابیها مشخص شد این حادثه 4 مصدوم دارد. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را رهاسازی کرده و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.