معاون استانداری لرستان خبر داد؛
رفع موانع و آغاز بهرهبرداری از دو طرح معدنی مهم لرستان در ماه آینده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از رفع موانع برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای مهم صنعتی و معدنی استان در ماه آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیدی شاه آباد امروز پنجشنبه در حاشیه دیدار با مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست، آخرین وضعیت طرح تولید کاغذ از سنگ الیگودرز و طرح تولید آهک هیدراته پلدختر مورد بررسی قرار گرفت و روند اقدامات انجامشده برای رفع موانع و مشکلات این دو طرح تشریح شد.
وی ادامهداد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مرتبط، کلیه مسائل و موانع پیشروی این دو طرح برطرف شده است و زمینه برای تکمیل مراحل نهایی و ورود آنها به مدار تولید فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه تأکید شد با توجه به رفع مشکلات موجود، طرح کاغذ از سنگ الیگودرز و طرح آهک هیدراته پلدختر طی ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رسید؛ موضوعی که میتواند گامی مهم در استفاده از ظرفیتهای معدنی استان، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در لرستان باشد.