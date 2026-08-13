خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استانداری لرستان خبر داد؛

رفع موانع و آغاز بهره‌برداری از دو طرح معدنی مهم لرستان در ماه آینده

رفع موانع و آغاز بهره‌برداری از دو طرح معدنی مهم لرستان در ماه آینده
کد خبر : 1825524
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از رفع موانع برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مهم صنعتی و معدنی استان در ماه آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، امیدی شاه آباد امروز پنجشنبه در حاشیه دیدار با مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست، آخرین وضعیت طرح تولید کاغذ از سنگ الیگودرز و طرح تولید آهک هیدراته پلدختر مورد بررسی قرار گرفت و روند اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع و مشکلات این دو طرح تشریح شد. 

وی ادامه‌داد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، کلیه مسائل و موانع پیش‌روی این دو طرح برطرف شده است و زمینه برای تکمیل مراحل نهایی و ورود آن‌ها به مدار تولید فراهم شده است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه تأکید شد با توجه به رفع مشکلات موجود، طرح کاغذ از سنگ الیگودرز و طرح آهک هیدراته پلدختر طی ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید؛ موضوعی که می‌تواند گامی مهم در استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در لرستان باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر