۴ حادثه ترافیکی در اصفهان ۲۴ مصدوم و یک فوتی داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی با اعلام این خبر اظهار کرد: نخستین حادثه عصر روز بیست و یکم مردادماه ساعت ۱۹:۵۵ در محور مبارکه-بروجن، بعد از شهرک مجلسی مقابل حوض ماهی رخ داد که بر اثر تصادف اتوبوس با کامیون جرثقیل، پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن مصدوم شدند. یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان ولیعصر بروجن منتقل شدند.

وی از تصادف پراید با کوییک در بامداد روز بیست و دوم مردادماه ساعت ۰۱:۲۰ در اتوبان دستجردی مقابل سیتی‌سنتر خبر داد و گفت: در این حادثه هفت نفر شامل پنج مرد و دو زن مصدوم شدند و یک زن نیز جان خود را از دست داد. چهار واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد و مصدومان به بیمارستان‌های کاشانی و الزهرا اصفهان منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: در حادثه دیگری که شب گذشته ساعت ۲۲:۱۲ در شهرستان نطنز و چهار کیلومتری بادرود از سمت امامزاده آقاعلی عباس رخ داد، تصادف دو خودروی پراید شش مصدوم شامل سه مرد، دو زن و یک پسر پنج ساله بر جای گذاشت. یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد و مصدومان به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان به واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ نیز اشاره کرد و گفت: این حادثه بامداد امروز ساعت ۰۵:۱۵ در جاده قلعه‌شور، تقاطع خیابان آزادی رخ داد که در پی آن شش نفر شامل یک مرد، سه زن و دو پسر سه و هشت ساله مصدوم شدند. دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و مصدومان به بیمارستان‌های کاشانی و الزهرا اصفهان منتقل شدند.

به گفته وی، در مجموع این چهار حادثه ترافیکی ۲۴ نفر شامل ۱۳ مرد، هشت زن و سه کودک پسر مصدوم شدند و یک زن نیز جان باخت؛ هشت واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز به محل حوادث اعزام شده بود.

انتهای پیام/