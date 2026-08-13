اهدای ۸۱۸ واحد خون در ایام پایانی ماه صفر توسط مردم اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب‌پور ضمن تسلیت سالروز حضرت شهادت حضرت امام رضا(ع) اظهار داشت: ۵۹۱ نفر از اهداکنندگان خون در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد مصادف با روز آخر ماه صفر به سه مرکز اهدای خون خواجو اصفهان، گلپایگان و خوانسار و تیم سیار حاضر در شهر هرند در استان اصفهان مراجعه که از این تعداد ۴۹۹ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: روز گذشته و در سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) نیز ۳۴۷ نفر از اهداکنندگان خون به هفت مرکز اهدای خون در استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۱۹ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی بیان کرد: در این روزهای گرم سال، اهداکنندگان با هر گروه خونی با حضور خود در مراکز اهدای خون یاریگر بیماران باشند تا با هر واحد اهدای خون حداقل جان سه نفر نجات پیدا کند.

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