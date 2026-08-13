به گزارش خبرنگار ایلنا، کامران فرمان‌پور روز پنجشنبه بیست و دوم مرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورود گردشگران به منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه (دریاچه گهر) از تاریخ یکم شهریورماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با هدف برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه ارزشمند ممنوع اعلام می‌شود.

وی افزود: این تصمیم، یک اقدام مدیریتی و پیشگیرانه در چارچوب سیاست‌های حفاظتی منطقه است که با توجه به حساسیت اکولوژیک اشترانکوه، اهمیت حفاظت از تنوع زیستی، قرارگیری بخش‌هایی از منطقه در زون امن حفاظتی و ضرورت تعیین و رعایت ظرفیت گردشگری اتخاذ شده است.

فرمان‌پور ادامه داد: هدف از اعمال این محدودیت، فراهم نمودن فرصت مناسب برای مدیریت و ساماندهی فعالیت‌های گردشگری، ارزیابی ظرفیت منطقه، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری پایدار و ارتقای کیفیت حفاظت از زیستگاه است به‌گونه‌ای که حضور گردشگران در آینده، بر اساس ظرفیت اکولوژیک واقعی و در چارچوب ضوابط و الزامات حفاظتی انجام پذیرد.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به احتمال آغاز بارش‌های زودهنگام و تغییرات شرایط جوی در منطقه کوهستانی اشترانکوه، ارتقای سطح ایمنی، تامین امنیت گردشگران و افزایش آمادگی و ایمنی نیروهای حفاظتی، از دیگر ملاحظات مهم در اتخاذ این تصمیم مدیریتی است.

وی بیان کرد: بر این اساس، تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی در خصوص ظرفیت گردشگری، شرایط اکولوژیک، الزامات حفاظتی و ملاحظات ایمنی، از ورود گردشگران، برگزاری تورها و برنامه‌های گردشگری در محدوده دریاچه گهر و منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ضمن تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای حفاظت پیشگیرانه، مدیریت هوشمندانه و تضمین بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه اتخاذ شده است، از عموم هم‌وطنان، گردشگران، تورگردانان و جوامع محلی درخواست کرد ضمن احترام به ضوابط و مقررات مناطق تحت حفاظت، همکاری لازم را با محیط‌بانان و دستگاه‌های مسئول به عمل آورند.

فرمان‌پور افزود: اشترانکوه و دریاچه گهر، سرمایه‌ای ارزشمند برای طبیعت، گردشگری پایدار و نسل‌های آینده هستند و مدیریت امروز، ضامن بهره‌مندی پایدار از این میراث طبیعی در آینده است.

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