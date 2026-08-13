تصادف اتوبوس در محور بجنورد-آشخانه ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، تقی رحمتی روز پنجشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت چهار بامداد امروز رخ داد و پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی، بلافاصله تیم های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: چهار دستگاه آمبولانس شامل ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی و ۲ دستگاه آمبولانس هلال احمر برای مدیریت صحنه و انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: پس از حضور کارشناسان فوریت های پزشکی و ارزیابی اولیه، ۱۱ مصدوم این حادثه زیرپوشش اقدامات درمانی پیش بیمارستانی قرار گرفتند و برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینای آشخانه منتقل شدند.

خواب آلودگی راننده علت حادثه

رییس پلیس راه خراسان شمالی نیز گفت: این اتوبوس از گرگان به مقصد مشهد در حال حرکت بود که به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده با نیوجرسی برخورد کرد.

سرهنگ پرویز رضایی نسب با بیان اینکه این حادثه در محور بجنورد به آشخانه و روبه روی روستای شورک گزارش شد، افزود: پس از انتقال آسیب دیدگان به مراکز درمانی، مسافران با یک دستگاه اتوبوس جایگزین به سفر خود ادامه دادند.

وی با تاکید بر ضرورت استراحت کافی رانندگان پیش از آغاز سفر، گفت: رانندگان باید با رعایت زمان استراحت و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی، از بروز حوادث و خسارت های جاده ای جلوگیری کنند.

خراسان‌شمالی در شمال شرق کشور و در حد فاصل ۲ قطب سیاحتی و زیارتی کشور واقع است.