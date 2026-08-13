به گزارش ایلنا، احمد سالاری‌فر روز پنجشنبه در تشریح نحوه اجرای طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در استان اظهار کرد: با توجه به شلوغی و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت، اجرای این طرح با هدف مدیریت توزیع بنزین و ساماندهی وضعیت عرضه در استان کرمان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در چارچوب این طرح، کارت‌های آزاد از سطح جایگاه‌ها جمع‌آوری و سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان در کارت سوخت هم‌استانی‌ها شارژ شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ادامه داد: در شرایط عادی، کارت‌های سوخت شخصی در کشور دارای ۲ لایه شامل ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ سه هزار تومان هستند، اما در استان کرمان یک لایه ۴۰ لیتری با نرخ پنج هزار تومان نیز به این سهمیه‌ها اضافه شده است.

سالاری‌فر گفت: در حال حاضر ۸۶ جایگاه در استان کرمان نیز عرضه فرآورده را برای دستگاه‌های امدادی، زیرساختی و خدمات‌رسان و همچنین تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مسافران و گردشگران ورودی به استان افزود: مسافران علاوه بر امکان استفاده از کارت‌های بنزین با نرخ پالایشگاهی، می‌توانند ۴۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان را نیز از طریق جایگاه‌های خارج از طرح کدینگ دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان تأکید کرد: اختصاص این سهمیه با هدف تسهیل دسترسی مسافران به سوخت و مدیریت بهتر عرضه بنزین در جایگاه‌های استان انجام شده است.

شامگاه گذشته صحبت‌هایی در خصوص عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان مطرح شد اما محمدعلی طالبی استاندار کرمان با انتشار متنی در شبکه ایکس نوشت که هیچ تعییر قیمتی اتفاق نیفتاده و بنزین همچون سایر نقاط کشور به هم‌استانی‌ها و مسافران عرضه می‌شود.

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