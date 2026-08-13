خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قتل مرد مازندرانی با قرص متادون؛ همسرش پس از تحقیقات پلیس لب به اعتراف گشود

قتل مرد مازندرانی با قرص متادون؛ همسرش پس از تحقیقات پلیس لب به اعتراف گشود
کد خبر : 1825409
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف راز مرگ مشکوک یک مرد جوان و دستگیری همسر وی به اتهام قتل خبر داد و گفت: متهم در جریان تحقیقات تخصصی به خوراندن قرص متادون به همسرش و قتل وی اعتراف کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد روز پنجشنبه اظهار کرد: پس از اعلام وقوع یک مورد مرگ مشکوک در یک منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل حادثه، بررسی صحنه، معاینه جسد و انجام تحقیقات از افراد مرتبط با پرونده، روند بررسی ابعاد این مرگ مشکوک را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: در جریان تحقیقات، تناقض در اظهارات همسر متوفی و برخی رفتارهای مشکوک وی موجب افزایش ظن کارآگاهان شد و این فرد با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

خورشاد بیان کرد: متهمه در مراحل ابتدایی تحقیقات، هرگونه دخالت در مرگ همسر خود را انکار می‌کرد، اما در ادامه و پس از انجام بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی گفت: بنا بر اعترافات متهمه، وی با خوراندن تعداد زیادی قرص متادون موجب مرگ همسرش شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، اختلافات خانوادگی و مشکلات زناشویی را انگیزه اعلام‌شده متهم برای ارتکاب این جنایت عنوان کرد.

خورشاد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و تحقیقات قضائی درباره این پرونده ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر