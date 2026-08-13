قتل مرد مازندرانی با قرص متادون؛ همسرش پس از تحقیقات پلیس لب به اعتراف گشود

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد روز پنجشنبه اظهار کرد: پس از اعلام وقوع یک مورد مرگ مشکوک در یک منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل حادثه، بررسی صحنه، معاینه جسد و انجام تحقیقات از افراد مرتبط با پرونده، روند بررسی ابعاد این مرگ مشکوک را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: در جریان تحقیقات، تناقض در اظهارات همسر متوفی و برخی رفتارهای مشکوک وی موجب افزایش ظن کارآگاهان شد و این فرد با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

خورشاد بیان کرد: متهمه در مراحل ابتدایی تحقیقات، هرگونه دخالت در مرگ همسر خود را انکار می‌کرد، اما در ادامه و پس از انجام بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی گفت: بنا بر اعترافات متهمه، وی با خوراندن تعداد زیادی قرص متادون موجب مرگ همسرش شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، اختلافات خانوادگی و مشکلات زناشویی را انگیزه اعلام‌شده متهم برای ارتکاب این جنایت عنوان کرد.

خورشاد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و تحقیقات قضائی درباره این پرونده ادامه دارد.

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