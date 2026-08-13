قتل مرد مازندرانی با قرص متادون؛ همسرش پس از تحقیقات پلیس لب به اعتراف گشود
رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف راز مرگ مشکوک یک مرد جوان و دستگیری همسر وی به اتهام قتل خبر داد و گفت: متهم در جریان تحقیقات تخصصی به خوراندن قرص متادون به همسرش و قتل وی اعتراف کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد روز پنجشنبه اظهار کرد: پس از اعلام وقوع یک مورد مرگ مشکوک در یک منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل حادثه، بررسی صحنه، معاینه جسد و انجام تحقیقات از افراد مرتبط با پرونده، روند بررسی ابعاد این مرگ مشکوک را آغاز کردند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: در جریان تحقیقات، تناقض در اظهارات همسر متوفی و برخی رفتارهای مشکوک وی موجب افزایش ظن کارآگاهان شد و این فرد با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
خورشاد بیان کرد: متهمه در مراحل ابتدایی تحقیقات، هرگونه دخالت در مرگ همسر خود را انکار میکرد، اما در ادامه و پس از انجام بازجوییهای تخصصی پلیس، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.
وی گفت: بنا بر اعترافات متهمه، وی با خوراندن تعداد زیادی قرص متادون موجب مرگ همسرش شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، اختلافات خانوادگی و مشکلات زناشویی را انگیزه اعلامشده متهم برای ارتکاب این جنایت عنوان کرد.
خورشاد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و تحقیقات قضائی درباره این پرونده ادامه دارد.