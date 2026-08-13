علی‌اصغر دهسنگی با حضور در خبرگزاری ایلنا گلستان با اشاره به مشکلات سازندگان در تأمین پارکینگ برای تمامی واحدها گفت: سازنده نمی‌تواند پارکینگ کامل برای همه واحدها تأمین کند و مجبور می‌شود ملک را در ابعاد بزرگ‌تر بسازد. این موضوع هزینه‌ها را بالا می‌برد و در نهایت قدرت خرید مسکن مردم کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: کاهش توان خرید مردم، مستقیماً به کاهش ساخت‌وساز منجر شده و این چرخه معیوب، کارگران ساختمانی را به سمت بیکاری سوق می‌دهد. اگر شهرداری‌ها پارکینگ‌های محله‌ای ایجاد کنند و اجازه ساخت در ابعاد کوچک‌تر را بدهند، هم سازندگان توان ادامه کار خواهند داشت و هم بازار ساخت‌وساز از رکود خارج می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم حوزه ساخت‌وساز رونق پیدا کند، از شهرداری‌ها خواست با اصلاح ضوابط و ارائه تسهیلات، به این بخش کمک کنند تا رشد و تحرک دوباره به بازار برگردد.

دهسنگی به وضعیت جسمی کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: کارگران ساختمانی بعد از چند سال کار مداوم دچار مشکلات اساسی مانند دیسک شدید، آرتروز و فشار بر اندام‌ها و استخوان‌ها می‌شوند. با این شرایط، نبود بیمه برای آنان یک بحران جدی است. هم‌اکنون بیش از ۱۵۰۰ کارگر ساختمانی در گرگان فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند که شناسایی شده اند.

وی افزود: با توجه به‌عدم اعلام حضور کارگران در انجمنهای کارگری وعدم شناسایی خیلی از این افرادشاید این آمار در شهر گرگان به بیش از ۳۰۰۰نفر هم برسد. حال باید دید با تغییر ناگهانی در راس سازمان تامین اجتماعی چه تدبیری برای بیمه کارگران ساختمانی دیده می‌شود.

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