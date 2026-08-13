ترافیک خروجی محورهای مازندران نیمهسنگین و روان است
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمهسنگین و روان در محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: تردد در مسیرهای ورودی نیز بهصورت مقطعی پرحجم است.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: ترافیک در مسیرهای خروجی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه نیمهسنگین و روان گزارش شده است.
وی افزود: در مسیرهای ورودی نیز در برخی مقاطع شاهد حجم بالای تردد هستیم.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان را ابری و آفتابی اعلام کرد.
سرهنگ عبادی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.