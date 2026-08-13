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ترافیک خروجی محورهای مازندران نیمه‌سنگین و روان است

ترافیک خروجی محورهای مازندران نیمه‌سنگین و روان است
کد خبر : 1825371
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رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: تردد در مسیرهای ورودی نیز به‌صورت مقطعی پرحجم است.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: ترافیک در مسیرهای خروجی محورهای کندوان، هراز و سوادکوه نیمه‌سنگین و روان گزارش شده است.

وی افزود: در مسیرهای ورودی نیز در برخی مقاطع شاهد حجم بالای تردد هستیم.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان را ابری و آفتابی اعلام کرد.

سرهنگ عبادی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

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